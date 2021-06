Danimarca-Belgio 1-2: gol e highlights

Il Belgio vince in rimonta la sfida contro la Danimarca, che si era portata in vantaggio dopo due minuti grazie a un piatto a incrociare di Poulsen dopo una pressione vincente di Hojbjerg. Nella ripresa è decisivo l’ingresso di De Bruyne, che prima serve l’assist a Thorgan Hazard dopo una finta per mandare a vuoto l’avversario e poi firma il raddoppio con un sinistro in corsa dal limite dell’area al termine di un’azione ben costruita. Nel finale la Danimarca spizza una traversa, ma non basta.