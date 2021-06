Croazia-Repubblica Ceca 1-1: gol e highlights

Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Patrick Schick, porta in vantaggio la Repubblica Ceca su rigore, mentre una attuale conoscenza del calcio italiano, Ivan Perisic, pareggia per la Croazia grazie a un bel dribbling a rientrare e una bomba in diagonale. Per il resto due squadre con poca qualità per prendere il controllo del gioco.