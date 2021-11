15 foto per ricordare la carriera di Valentino Rossi

Sono gli anni del dominio di Valentino Rossi. Tra il 2001 e il 2005 vince 5 titoli mondiali in fila (1 in 500, 4 nella neonata Moto GP). I primi 3 sono in sella alla sua Honda, che inaspettatamente lascia nel 2004 per andare dai rivali della Yamaha che non vincono un titolo dal 1992 (che con 15 milioni di euro l’anno ne fa lo sportivo italiano più pagato). Alla prima gara della stagione in Sudafrica, nonostante una moto ancora lontana dal suo assetto migliore, Rossi vince una gara incredibile, entrata di diritto tra le gare più incredibili della sua carriera.

Dopo aver tagliato il traguardo, Rossi farà una delle sue esultanze più emotive. Prima parla con la sua moto, poi si siede accanto a lei, stremato.