Un nuovo approccio allo scouting moderno

Una prima occhiata potrebbe far credere che Koulibaly sia il solito difensore centrale dal fisico imponente e molto irruento. Invece, se lo si osserva giocare è chiaro come Koulibaly sia diventato uno dei difensori più completi al mondo: dotato di grande intelligenza, doti tecniche e molto efficace nell’uno-contro-uno. Plasmato da Sarri, raffinato da Ancelotti e voluto da Pep Guardiola, l’importanza di Koulibaly per la sua squadra non è mai stata messa in discussione. Qualora volesse approdare in un top club assoluto dovrebbe farlo a breve così che il Napoli possa monetizzare la sua cessione e lui possa avere l’occasione di competere ai livelli più alti in età non troppo avanzata. Qualora dovesse rimanere al Napoli sedimenterebbe il suo posto fra i grandi del Napoli, nonostante sia già nel cuore dei tifosi napoletani.

Kalidou Koulibaly è nato il 21 giugno 1991 a Saint-Dié-des-Vosges, in Francia da due genitori senegalesi. Dopo aver giocato per la squadra locale, l’SR Saint-Dié, si trasferì a Metz per due stagioni dove firmò il suo primo contratto da professionista. Seppure la sua ultima stagione con Les Grenats finì con una retrocessione, si guadagnò un trasferimento ai belgi del KRC Genk, dove passò due stagioni facendo un totale di 93 presenze, compresa la Europa League. Nella stagione successiva completò il trasferimento che avrebbe definito la sua carriera, trasferendosi al Napoli. Dopo un breve periodo di ambientamento, Koulibaly si è imposto come leader grazie a grandi prestazioni ed un umiltà fuori dal comune. Da allora, ha collezionato oltre 200 presenze nella sue otto stagioni con i partenopei.

Kalidou Koulibaly è alto 187 centimetri e pesa 89 chilogrammi (Indice di massa corporea: 25.57). Dotato di attributi fisici eccezionali, Koulibaly si è migliorato fino a diventare uno dei migliori nel suo ruolo. La sua combinazione di velocità e forza corporea lo rendono un avversario veramente difficile da superare per chiunque. La sua buona velocità di punta (34.7 km/h nella Serie A 2020/21) oltre alla sua imponente stazza gli permettono di tenere il passo ed avere la meglio anche degli attaccanti più forti e veloci. Gli piace mettere pressione agli avversari ed è sicuro di sé stesso anche negli uno-contro-uno. Invece di intercettare il pallone (1,17 ogni 90 minuti, meno della media) tende a partecipare a molti duelli sfruttando il suo gran tempismo. Raramente viene colto fuori posizione, e quando succede, ha le doti fisiche per recuperare l’attaccante ed intervenire attraverso contrasti (1,69 ogni 90 minuti con un tasso di riuscita del 67,4%) e blocchi (0,81 ogni 90 minuti).

Koulibaly ha occasionalmente problemi disciplinari poiché a volte si “butta” troppo presto, mostrando un aggressività che a volte può essere ripagata altre volte costa potenzialmente caro (0,25 cartellini gialli ogni 90 minuti). In aria, la sua prestanza fisica gli dona qualche piccolo vantaggio rispetto ai suoi avversari, tuttavia per lo stile di squadra e la posizione in campo è coinvolto in soli 3,47 duelli aerei ogni 90 minuti (completati ad un tasso del 54.4%). Detto questo, è una minaccia sui calci piazzati grazie alla sua elevazione ed al suo tempismo che gli hanno permesso di segnare 13 gol per il Napoli.

Nel corso delle stagioni, Koulibaly è diventato sempre più completo, in particolare quando è in possesso del pallone. Si è sviluppato in un difensore d’impostazione molto affidabile capace di iniziare la manovra della propria squadra in maniera incisiva (42,4% dei suoi passaggi sono direzionati in avanti, 10,4 passaggi progressivi ogni 90 minuti). Possiede una buona tecnica di passaggio e visione di gioco che lo rendono fondamentale in fase di costruzione (tenta 75,1 passaggi ogni 90 minuti o 87,0 ogni 100 tocchi con una notevole precisione del 93,3% nella sua metà campo e del 85,9% in quella avversaria).

Koulibaly viene solitamente impiegato come centrale sinistro in una difesa a quattro. Come descritto in precedenza, il senegalese non è solo un giocatore dalla stazza imponente ma anche un abile passatore con entrambi i piedi. Nella stagione 2015/16 sotto la guida di Sarri, Koulibaly ha iniziato a contribuire in maniera determinante alla fase di costruzione sviluppando l’abilità di compiere passaggi in grado di rompere una o più linee di pressione avversarie. In particolare è abile nel trovare l’uomo dietro il centrocampo avversario (spesso Mertens), spianando la strada verso la porta. In alcune occasioni, può anche effettuare lanci lunghi per cambiare gioco o per sfruttare lo spazio oltre la linea difensiva (7,32 lanci lunghi ogni 90 minuti). Quando la situazione è propizia ed il Napoli attacca, Koulibaly può lanciarsi in avanti inserendosi da dietro o può lui stesso condurre palla (1,08 conduzioni palla progressive ogni 90 minuti nell’attuale stagione) per creare occasioni ed agevolare l’inserimento dei terzini come Mario Rui e Di Lorenzo. Può inserirsi fino a dentro l’area di rigore per segnare o fare un assist se l’azione lo permette.

È anche attraverso queste giocate che Koulibaly ha affermato la sua personalità carismatica e lo status di leader nel Napoli. Nelle transizioni difensive è spesso il giocatore che scatena la riaggressione del Napoli rompendo la linea difensiva. Nonostante questo, il Napoli non sempre è riuscito a rimanere solido nelle ultime stagioni: sia con Ancelotti che con Gattuso vi è stata una certa fragilità difensiva. Koulibaly di recente ha giocato con Manolas, difensore con caratteristiche simili al Sengalese. Tuttavia diversi errori ed una condizione fisica mai veramente ottimale hanno frenato lo sviluppo di un’intesa fra i due centrali. Con la partenza di Manolas per l’Olympiacos, Koulibaly ha iniziato a formare una partnership con Rrahmani che dopo una fase di ambientamento si sta prendendo con pieno merito il posto da titolare. Ora il Napoli sembra più solido al punto che con Luciano Spalletti il Napoli ha mantenuto 8 volte la porta inviolata nelle prime 10 partite della Serie A 2021/22 mantenendo la miglior difesa del campionato (anche il valore più basso di xGA).

Dopo le numerose voci su una sua possibile partenza verso un top club europeo, Koulibaly è ancora considerato come uno dei difensori più forti in circolazione. Al Napoli ha saputo affinarsi col tempo diventando più maturo nelle scelte oltre che aver migliorato la sua tecnica. Inoltre è stato allenato da grandi allenatori come Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti che hanno migliorato la sua intelligenza tattica in entrambe le fasi di gioco. Il suo contratto col Napoli scade nel giugno del 2023 il chè rende la prossima estate cruciale per il suo futuro. Finora tutti gli interessamenti ricevuti per il senegalese non si sono concretizzati. Una serie di infortuni che gli ha fatto saltare venti partite nelle ultime due stagioni e gli ormai prossimi 31 anni, potrebbero indurre Koulibaly a pensare che gli rimanga poco tempo in caso di trasferimento verso un club in grado di competere per la Champions League. Tuttavia, questo sarebbe possibile solo lasciando la Serie A per un altro campionato il che vorrebbe dire lasciare una città in cui lui si trova molto bene ed è un beniamino dei tifosi che riescono a fargli sentire il loro affetto come solo poche altre piazze sono capaci di fare.