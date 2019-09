Un Mondiale senza un padrone

Viste nel dettaglio le quattro invitate al ballo finale, vanno spese altre parole sulle due vittime principali di questa sorta di China Madness. Impossibile non partire dagli Stati Uniti, che 13 anni dopo lo shock in semifinale a Saitama contro la Grecia hanno visto interrompersi una striscia di 58 vittorie consecutive in tornei intercontinentali. Già nelle partite di Shanghai e Shenzhen erano emersi i primi limiti di Team USA – soprattutto nella risicata vittoria sulla Turchia nel primo girone – che però sono definitivamente venuti a lla luce nel match contro la Francia.

Le ragioni della sconfitta americana sono tante e molteplici: la scarsa conoscenza e relativo difficile adattamento alle regole del basket FIBA; il poco tempo dedicato alla preparazione, parametrato a quello delle altre nazionali di livello, tutte in campo anche due settimane prima rispetto agli Stati Uniti; i componenti del roster, non tanto per il loro status all’interno della NBA quando per la scarsità di pedigree vincente; l’apporto sulle partite di un coaching staff di indiscusso valore, che si è forse focalizzato troppo sulla costruzione dell’amalgama di squadra rispetto al tempo speso sullo sviluppo di un gioco – basti pensare ai tantissimi, quasi tutti, allenamenti cancellati nei giorni di riposo tra una partita e l’altra.

Nel day after ha un senso relativo pensare alla nuova versione del Redeem Team che potrebbe andare in scena la prossima estate a Tokyo. Il naufragio di Team USA segna una tappa importante nello sviluppo del basket mondiale, in quello che probabilmente è l’anno più internazionale della storia della pallacanestro – considerando che nella stessa NBA buona parte dei premi individuali sono andati a giocatori internazionali e che il Larry O’Brien Trophy è volato in Canada. Ma non è affatto detto che possa significare uno spartiacque o il primo segnale di un’inversione di tendenza.

La partita di ieri a Dongguan andrebbe catalogata per quello che è: una tappa importante della storia del basket nazionali, vinta da una nazionale che negli ultimi anni aveva forse perso troppe partite di quel tenore. Per essere identificato come il primo momento di una sorta di inversione di tendenza, dovrebbero verificarsi altri risultati come quello di ieri. E le probabilità che questo accada a breve sono abbastanza ridotte.

Contro la Francia non è bastata la prova eccellente, soprattutto nei primi tre quarti da 29 punti, di Donovan Mitchell.

Altrettanto, se non più, fragoroso è stato il tracollo della Serbia, che ha perso un’occasione forse irripetibile per conquistare quella medaglia d’oro tanto inseguita negli ultimi anni: i serbi, infatti, sono vice-campioni in carica alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei. Dopo quattro vittorie nette contro avversarie di caratura inferiore – oltre 40 punti di scarto medio tra Angola, Filippine, Italia e Portorico – sono arrivate due sconfitte diverse nello svolgimento ma abbastanza coerenti nelle cause.

Sul banco degli imputati è salito, inevitabilmente, Sasha Djordjevic. Condottiero indiscusso della “Generazione d’Argento”, dopo una fase di qualificazione tutt’altro che brillante non potendo disporre per la quasi totalità del tempo dei giocatori di NBA ed Eurolega, il coach della Virtus Bologna ha pagato nei momenti decisivi le sue scelte, rivelatesi poco azzeccate col senno di poi.

In primo luogo per quanto riguarda le scelte a livello di costruzione del roster, con un numero quasi spropositato di lunghi convocati a fronte di una coperta abbastanza corta nel reparto esterni: un limite esploso con fragore negli ultimi due match, quando il tonnellaggio serbo si è rivelato poco adatto a contenere l’agilità degli esterni argentini o la versatilità dei giocatori spagnoli.

L’idea del doppio lungo “pesante” (soprattutto nella coppia Jokic-Marjanovic) contemporaneamente in campo è spesso stata messa in soffitta, a fronte di un sovrautilizzo da parte di alcuni giocatori (Jovic, Micic, Simonovic) che per le loro caratteristiche si sono rivelati più importanti del previsto; alle difficoltà nei momenti cruciali, poi, Djordjevic è sembrato poco reattivo nel proporre aggiustamenti in corsa, dando l’impressione di essere in balia degli eventi.

Dietro il Mondiale stellare giocato da Bogdan Bogdanovic, comunque di diritto nella short-list dei candidati MVP nonostante il ko di martedì contro l’Argentina, pochissimi serbi sono stati davvero in grado di elevare il loro rendimento nelle partite decisive. Qualcosa la si è vista da Boban Marjanovic, che però per caratteristiche non può essere punto di riferimento offensivo da cavalcare per 30 minuti a partita, e più di qualche attenuante si può concedere a una star del basket europeo come Vasilije Micic, che durante il torneo ha subito un grave lutto familiare con la scomparsa della madre.

Il miglior Bogdanovic visto in Cina, quello contro l’Italia.

Ma più che deludente è da considerare il Mondiale di Nikola Jokic, arrivato in Cina sulla scia della migliore stagione in carriera. L’All-Star dei Denver Nuggets, autentico beniamino dei tifosi di Foshan e Wuhan che gli tributavano autentiche ovazioni a ogni ingresso in campo, non ha reso quanto si aspettava in primo luogo proprio Djordjevic, che vedeva in lui il punto di riferimento – insieme a Bogdanovic – della squadra, nonostante l’inedito ruolo di sesto uomo.

Svogliato, eccessivamente – e quasi ingiustificatamente – nervoso in campo e fuori (non si è mai concesso in zona mista ai giornalisti, per l’elevato disappunto dei reporter serbi che in gran numero hanno seguito la squadra in Cina), con l’apice della “stupida”, per usare le parole del suo allenatore, espulsione per proteste subita contro la Spagna. Se il futuro in nazionale di Djordjevic appare oggi in discussione, Jokic avrà molte possibilità in carriera per rifarsi della delusione Mondiale. Ne avrà però la volontà?