UFC 259 ha mantenuto le promesse

Dalla foto scattata durante la cerimonia del peso, con una gigantesca Megan Anderson davanti ad Amanda Nunes che la guardava dal basso verso l’alto, sono nati parecchi meme. Uno di questi rappresentava la Anderson come una Avatar di James Cameron, con una figura che finiva oltre il limite alto dello schermo. Prima dell’incontro Anderson aveva detto che pensava di essere la prima “vera” Peso Piuma che incontrava Nunes, riferendosi appunto alla sua stazza. E sembrava potesse metterla davvero in difficoltà, invece Amanda Nunes ha offerto una delle prestazioni migliori della propria carriera.

https://twitter.com/ufc/status/1368624738944249856

Anderson è una fighter complicata, capace di imbastire grandi battaglie. Nunes l’ha fatta sembrare una cosa semplice. Ha aperto il match con un leg kick con cui voleva “assaggiare” la resistenza della sua avversaria, ma non ha perso tempo puntando subito la testa di Megan Anderson con jab ed overhand. La sua avversaria non ha mai creato pericoli concreti, è riuscita a mettere a segno appena due colpi significativi prima di essere letteralmente abbattuta e trascinata a terra.

Dopo degli iniziali colpi molto brutali in ground and pound, Nunes ha messo i presupposti per una sottomissione e ha chiuso il match con una meravigliosa armbar da posizione di triangolo posteriore, una vera e propria delizia per i feticisti del grappling. Ancora campionessa, ancora con una prestazione dominante, e ormai non ci sono dubbi sul fatto che Amanda Nunes sia la fighter più forte di sempre e quella che ha regalato più imprese in carriera. A 32 anni ha già difeso 7 volte le sue 2 cinture, non perde da quando aveva 26 anni e, nonostante alcune voci su un suo possibile ritiro, non sembra volersi fermare.

Joe Rogan ci ha scherzato sopra a fine incontro: «È tutta colpa tua, adesso rappresenti un problema così grande da non trovare nessuno che possa tenerti testa». «Sai una cosa Joe?», ha risposto lei. «Una leonessa è sempre pericolosa, ma quando ha un bambino da proteggere, nulla può fermarla!». Nunes è diventata da poco madre, insieme alla compagna Nina Ansaroff. Ed è inutile aggiungere quanto sia importante avere un simbolo come lei in cima alla piramide alimentare di uno sport maschilista e conservatore come le MMA.