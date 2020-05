La notte sanguinosa di Justin Gaethje

Troppo Gaethje per Ferguson 👊

Tony Ferguson, campione ad interim UFC, si presentava con gli onori della cronaca per essere l’unico fighter nella divisione, insieme al campione indiscusso Khabib Nurmagomedov, a detenere il record in corsa di 12 vittorie consecutive. L’ultima volta che aveva perso un match era il maggio 2012, otto anni fa (contro Michael Johnson). Da allora Tony Ferguson si è trasformato in uno dei due più duri fighter nella divisione, al pari solo del campione in carica. Prima o poi, però, in uno sport famoso per la sua spietatezza, il nuovo che avanza finisce per bussare alla porta di tutti, e il gioco al massacro che finora era stato la sua delizia è diventato la sua croce.

Justin Gaethje, migliorato ed evoluto in ogni aspetto del combattimento, solido, sicuro, rapido, chirurgico, granitico, è diventato così il nuovo campione ad interim (anche se ha rifiutato la cintura a fine incontro dicendo di volere «quella vera») ed è ormai ufficialmente una minaccia per la corona di Khabib Nurmagomedov. La sua è stata un’evoluzione rapida e netta, che ha avuto bisogno di lezioni pagate a caro prezzo (con Eddie Alvarez e Dustin Poirier) dopo le quali il divertente Gaethje è diventato meno istintivo, animalesco, diventando un fighter ragionato, forse persino freddo. Al termine del match con Ferguson, al microfono di Joe Rogan, Justin ha detto che per stare in mezzo ai campioni era diventato obbligatorio modificare il suo stile di combattimento.

Ferguson ha avuto grande difficoltà a trovare la via del volto di Gaethje e i momenti del match sono stati quasi tutti in favore dello sfidante, che alla fine della quinta ripresa pareva ancora fresco mentre l’ex campione ad interim aveva l’orbita occipitale rotta e sembrava evidentemente stordito – nonostante ciò, con grande cuore e un po’ di masochismo, sarebbe andato comunque avanti e si è lamentato dell’interruzione arbitrale. Ferguson ha avuto i suoi momenti durante l’incontro, soprattutto quando il suo montante ha incrociato, con una frazione di secondo di anticipo, quello di Gaethje, al termine del secondo round, mandandolo al tappeto sul suono della campana. Per sfortuna di Ferguson, i round durano cinque minuti, non un secondo di più, altrimenti magari gli sarebbe bastato.

Dall’inizio del terzo round, però, Gaethje ha iniziato a vincere tutte le azioni con combinazioni in uscita, arrivando spesso a segno col gancio sinistro e travolgendo più volte Ferguson con diretti pesanti e overhand che superano la mano avanzata. Il peso dei colpi è stato sicuramente un fattore fondamentale: sebbene Ferguson in genere colpisca spesso e colpisca duramente, Gaethje lo ha colpito più duramente e ha resistito in maniera più lucida alle vampate avversarie. Già tagliato sotto l’occhio destro e all’arcata sopraccigliare sinistra, all’inizio del terzo round Ferguson è una maschera di sangue, tale e quale ai suoi avversari precedenti.

Anche Gaethje sputava sangue dalla bocca, ma i danni erano di lieve entità. Ferguson è riuscito ad andare a segno con dei jab al volto troppo leggeri in confronto al ritorno fisico e feroce dei diretti seguiti dagli overhand di Gaethje, che ha confermato il dominio sia sul numero di colpi significativi che sull’efficacia. Ferguson forse avrebbe dovuto provare a evitare l’incrocio dei guanti almeno ogni tanto, lavorando all’esterno invece di scambiare frontalmente cercando di arrivare al mento di Gaethje, che ha lavorato molto bene anche con i leg kick, suo marchio di fabbrica.

Il momento clou dell’incontro arriva dal quinto round: Ferguson, stanchissimo anche per via del camp troppo lungo (avrebbe dovuto combattere ad aprile con Khabib) e dei due tagli di peso effettuati, inizia a incassare tutti i colpi che Gaethje porta, resta in piedi come uno zombie e dopo un maldestro tentativo di roll subisce l’ultimo assalto, fatto di diretti e ganci, tra cui l’ultimo gancio sinistro che lo colpisce in pieno. Ferguson scuote la testa e non si capisce se voglia negare il dolore o se stia cercando di ricollocare il proprio cervello nella scatola cranica prima che gli esca dall’orecchio. L’arbitro, Herb Dean, aspetta che Gaethje (a dir la verità non troppo motivato a quel punto) prepari una nuova carica prima di interrompere l’incontro.

«Khabib è il campione, aspetto questo genere di sfide da sempre, ho un grande coach e con i giusti accorgimenti adesso sono pronto», ha detto Gaethje a fine incontro. A conti fatti, il match fra Khabib e Tony Ferguson si allontana ancora di più, forse non lo vedremo mai e sicuramente non li vedremo mai combattere al proprio meglio.