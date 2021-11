E se Totti fosse andato al Real Madrid?

Ho provato a immaginare un universo parallelo in cui Francesco Totti va al Real Madrid (che come ricorda spesso ha rifiutato nel 2003), cercando di svilupparlo in modo realistico, stagione per stagione, lasciando moltissimi avvenimenti per come sono andati realmente e aggiungendo tutti gli altri come in un intricato butterfly effect.

Il trucco per leggere le ucronie è quello di prenderle seriamente e di crederci, come se la linea temporale “assurda” fosse invece quella che stiamo vivendo noi. Non date mai per scontato il presente perché tutto può cambiare, poteva cambiare e potrà cambiare.