Top XI: Premier League 2021/22

La seconda stagione in Premier League di Conor Gallagher è stata un successo. In prestito dal Chelsea al Crystal Palace, Gallagher ha raggiunto una sua prima maturità tattica sviluppandosi perfettamente come mezzala in grado di gestire benissimo entrambe le fasi del gioco. Gallagher è stato una sorpresa per il mix di sensibilità tecnica, aggressività e intelligenza nella lettura del gioco. Per lui la stagione ha portato 8 gol – nessuno nel Palace ha fatto meglio di lui su azione – e 3 assist ma anche ottime prestazioni per quanto riguarda la fase di non posssesso, dove è nei primissimi percentili per contrasti portati e azioni di pressione nel terzo offensivo. Nel corso della stagione Gallagher ha raccolto elogi continui da Patrick Vieira, che ha messo l’accento sulla sua attitudine in campo prima ancora che sui gol.

Ci fornisce un pratico esempio proprio il gol segnato all’Everton in cui è lui stesso a recuperare il pallone al limite dell’area per poi scagliare un destro all’incrocio. Un gol che sembra dirci: Conor Gallagher è un giocatore che esiste in entrambe le dimensioni del gioco grazie alla sua dedizione e alla sua qualità. Due aspetti del suo gioco che lo rendono un profilo sostanzialmente adatto a qualsiasi squadra di alto livello e che probabilmente gli varranno un rientro in pianta stabile nel suo Chelsea, dove potrà provare a seguire le orme del suo idolo Frank Lampard.