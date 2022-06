Top XI: Liga 2021/22

Il Real Madrid ha chiuso la stagione concedendo 47xG agli avversari (11 in più del Barcellona e 13 in più dell’Atlético di Madrid per capirci) ma Courtois ha subito 29 gol, risultando il portiere meno battuto (in totale il Madrid ha chiuso con 31 reti subite). Il belga ha portato in dote una percentuale di salvataggi del 76.6% (le statistiche del pezzo sono tutte di Statsbomb prese da fbref.com).

Se il Madrid è rimasto placidamente in vetta per tutto il campionato è anche perché raramente Courtois ha concesso agli avversari la possibilità di creare un vantaggio tale da non essere recuperato: per capirci, con lui in campo il Madrid ha subito più di un gol solo in 6 occasioni. Delle 3 sconfitte, solo contro il Barcellona al ritorno ha perso con più di un gol di scarto.





Courtois è un portiere il cui enorme livello si definisce per quello che fa nell’area piccola più che in tutto quello che viene richiesto ai portieri-liberi delle altre grandi squadre. Con i piedi fa il minimo indispensabile; raramente esce dall’area per intervenire nella manovra. Quando però si tratta di parare, e per la tranquillità che ispira a una linea difensiva che tra Militao e Alaba è incline a errori di letture o semplicemente di concentrazione, ha mostrato di essere il miglior portiere della Liga. Courtois ha sfoggiato la parata decisiva sempre nei momenti più concitati delle partite, parando magari la prima occasione degli avversari, risolvendo problemi alla propria squadra e gettando nello sconforto gli avversari.