Top XI: Eredivisie 2021/22

Mario Götze e gli infortuni: questi gli elementi alla base dell’ascesa di Mauro Junior in un ruolo, quello di terzino, che per suo stessa ammissione non avrebbe mai pensato di ricoprire in carriera. Il brasiliano, da cinque anni ad Eindhoven, era un esterno d’attacco/trequartista che aveva fatto vedere il meglio di sé durante una stagione in prestito all’Heracles Almelo in qualità di numero 10. Un ruolo che, però, al PSV era stato blindato dall’arrivo di Götze, a cui si aggiungevano le perplessità di Roger Schmidt sulle caratteristiche fisiche di Mauro Junior che sembrava troppo poco intenso senza palla per i suoi principi di gioco. Tra novembre e dicembre però la lista degli indisponibili nel reparto arretrato del PSV si è fatta folta, tra infortuni e contagi, e da una felice intuizione del tecnico tedesco è nato Manusje Mauro, cioè Mauro il Tuttofare.

La tradizione dei terzini d’attacco del PSV (Willems, Angelino, Dumfries) è stata proseguita da Mauro Junior, che da dicembre, quando cioè è diventato titolare, è stato l’esterno basso che ha creato più occasioni da rete (23) in tutto il torneo, alla pari con Wijndal dell’Az. Due gol e 3 assist sono stati il suo score, mentre a livello difensivo si è messo in mostra per una interpretazione esplosiva ma efficace del ruolo, facendo registrare la maggior percentuale (72%) di tackle riusciti. Mauro Junior è stato uno dei giocatori più versatili del campionato olandese, giocando anche da terzino destro, da esterno sinistro, da esterno destro e ovviamente da numero 10. «Lo spirito di sopravvivenza e la volontà di non essere tagliato fuori dal progetto della squadra ci hanno regalato un potenziale grande terzino» ha detto Roger Schmidt.