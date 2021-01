I migliori punti nel tennis del 2020

Nel 2019 Daniil Medvedev si era preso le luci dei riflettori con la finale degli US Open, nel 2020 – dopo diversi tornei sonnolenti e tante partite perse – si è consacrato con la vittoria alle ATP Finals. È un tennista che fa discutere. Ogni volta che scende in capo parte una disquisizione sui suoi fondamentali tecnici e sul suo carico estetico: è bello o brutto da vedere?

Io penso che ne abbiamo parlato abbastanza e che non ci sia niente di nuovo da dire. Tuttavia, essendo un tennista che mette in crisi le nostre categorie, è sempre interessante discuterne. Credo che si dica che è brutto da vedere non perché sia sgradevole ma perché il suo stile è poco convenzionale. E in questa “bruttezza” – che non è – risiede il suo fascino, chiaro. Soffermatevi sulla fluidità di braccio del suo dritto, sulla velocità che riesce a generare con un’apertura così breve: difficile che non ne usciate appagati.

Questo passante non è certo un punto clamoroso, ma prendetelo come un tributo al tennista più eccitante da vedere di questi tempi. La volèe di dritto di Tiafoe è a metà campo, ma è solida, con un effetto sufficiente a mantenerla bassa. Medvedev è alto quasi due metri e queste palle per lui dovrebbero essere un incubo, ma è elastico, rapido, ci arriva senza affanno e grazie alla brevità della sua apertura riesce a tirare su la pallina e a tirare un passante di una velocità mostruosa, resa palese dall’inquadratura dal basso.