I 10 migliori tunnel di Adel Taarabt

Quando parla nelle interviste è evidente che Taarabt abbia riflettuto sulla parabola della sua carriera. Per questo forse si appunta come medagliette i suoi rimpianti: «Di questi tempi sarebbe stato Messi o Ronaldo il suo giocatore preferito, invece ha scritto a me!» ha detto di Sterling, e quasi non ci crede neanche lui. «Non mi piace dire certe cose di me stesso, ma credo che in molti, vedendomi giocare quando ero giovane, avrebbero detto che sarei finito a giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Lo disse anche Luka Modric, ma non è accaduto e non solo per cause esterne, ma anche mie» e invece credo gli piaccia molto dire certe cose.

Però le doti tecniche di Taarabt sono innegabili, profondissime e probabilmente avrebbero potuto bastargli per avere una carriera sviluppata tra le squadre di prima fascia. Oggi invece che fa il regista, e il suo corpo sembra portare i segni di una vita non da atleta, il suo talento è stato riciclato a centrocampo, per la sua capacità di resistere alla pressione. Resistere alla pressione per Taarabt non consiste però solo nel mettere in sicurezza la palla attraverso l’uso della tecnica e del corpo, ma consiste anche nei tunnel ovviamente. Qui, con la maglia del Marocco, si libera della congestione centrale usando tutta la sua tecnica, con cui apre e stringe gli spazi.