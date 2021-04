Superlega: il librogame

Come hai fatto a non cogliere le avvisaglie di rivoluzione? Il mondo del calcio è in subbuglio, 12 club hanno annunciato la nascita della Super Lega tagliando di fatto fuori la UEFA. A capo di tutto ci sono Florentino Perez e Andrea Agnelli, che evidentemente non è tuo amico. E adesso, cosa fai?

Prima opzione

Ma chi te lo ha fatto fare? Perché non hai seguito le orme di tuo zio e non ti sei lasciato alle spalle tutto, dedicandoti alla vita bucolica? Decidi di mollare tutto, prima però vuoi mandare a quel paese Agnelli.

Se è così, vai al capitolo V.

Seconda opzione

Dopo esserti confrontato con uno stagista che ti sembra sveglio, opti per una contromossa che prima non ti sembrava convincente: vai alla radice del problema, abolisci le coppe e le trasformi in chiave e-Sports.

Se fai così, vai al capitolo IV.

Terza opzione

Ti convinci che sia tutto uno scherzo, un brutto sogno: chiudendo gli occhi puoi azzerare tutto e ripartire dal Capitolo I, se vuoi.

Quarta opzione

Tieni la linea dura ma non troppo, cerchi di spiegare alle squadre che stanno esagerando ma allo stesso tempo capisci le loro difficoltà economiche.

Se davvero è così, vai al capitolo VI.