Guida al Super Bowl 2022

Los Angeles è giustamente celebrata per le big play ottenute grazie al braccio di Stafford e le ricezioni di Kupp e OBJ, ma la realtà è che non bisogna sottovalutare il loro gioco palla a terra, perché potrebbe davvero fare la differenza. I Rams hanno terminato la stagione regolare all’ottavo posto in DVOA offensiva (una statistica che misura l’efficienza di una squadra confrontando il successo in ogni singola giocata con la media del campionato in base alla situazione e all’avversario), frutto del settimo posto in passing DVOA e del 12esimo in rushing. La squadra di McVay non ha un running back di riferimento, potendo contare su Sony Michel, Darrell Henderson (infortunato e assente nei playoff) e Cam Akers, al contrario rientrato di recente dopo un grave infortunio al tendine d’Achille. Peraltro, né Michel, né Akers hanno messo su numeri sufficienti in questi playoff, con le loro 3.3 e 2.8 yard a portata in questa post-season. Comunque difendere contro le corse dei Rams è tutt’altro che facile in situazioni di outside zone, cioè quando la linea si muove assieme orizzontalmente per dare spazio al running back sull’esterno del campo, anche grazie ai blocchi dei ricevitori (Cooper Kupp, ad esempio, è uno dei migliori nel proprio ruolo in questo fondamentale).

Nonostante in questi playoff l’attacco su corsa dei Rams abbia lasciato molto a desiderare (13esimo in DVOA su 14 squadre), difendere contro di loro non sarà facile per i Bengals, soprattutto nelle situazioni di cui sopra, per via dei movimenti pre-snap effettuati dai ricevitori con l’obiettivo di tenere sulle spine i difensori al secondo livello (i linebacker), ma anche il defensive end verso cui il ricevitore effettua il movimento. La difesa sulle corse di Cincinnati è cresciuta di rendimento durante la stagione, passando dal 16esimo posto in DVOA fino alla nona giornata, all’11esimo tre le week 11 e 17, tuttavia nel Championship contro i Chiefs il front seven ha mostrato più di una crepa. Il reparto guidato da Lou Anarumo, infatti, ha spesso giocato con due safety alte – per evitare di concedere troppi spazi a Mahomes & co sul profondo – ma anche, di conseguenza, con un fronte difensivo più leggero, un punto debole di cui Kansas City è riuscita ad approfittare.

Nella prima clip vediamo una specie di split zone, con la guardia sinistra che fa le veci del tight end, uscendo a bloccare sul playside defensive end – cioè il difensore verso cui il running back è diretto – e il tight end che invece blocca il linebacker al secondo livello: i Bengals devono aspettarsi questo tipo di corse con uno o più giocatori in movimento.

Nella seconda clip, invece, Cincinnati ha sei uomini nella box e due safety alte, quindi ai Chiefs conviene correre per sfruttare una leggera inferiorità numerica in termini di bloccanti. KC usa una inside zone ed è bravo Clyde Edwards-Helaire a cambiare direzione, tagliando verso l’esterno vedendo il centro bloccato. A questo punto è Von Bell, una delle due safety alte, a scendere per dare appoggio al front seven. Sarà lui a placcare CEH, non prima di aver sbagliato, però, l’angolo di placcaggio, regalando qualche yard extra al running back dei Chiefs.

Il gioco di corsa potrebbe essere un’arma molto importante per i Rams, con l’obiettivo di controllare il cronometro e tenere Joe Burrow il più possibile fuori dal campo. Rams e Chiefs, tra l’altro, hanno una mentalità offensiva molto simile, a partire dall’ampio utilizzo di 3 ricevitori in campo contemporaneamente. Se la squadra di Andy Reid ha chiuso la stagione regolare al settimo posto per frequenza di utilizzo dell’11 personnel – formazione con 1 running back, 1 tight end e, per l’appunto, 3 ricevitori – al 67%, quella di McVay porta tutto ancora più all’estremo: è prima in questa classifica con l’85%. Nonostante il ridotto numero di bloccanti, come abbiamo visto Kansas City ha creato non poche difficoltà ai Bengals, prima di allontanarsi, inspiegabilmente, da questo canovaccio nel secondo tempo.

Ovviamente, le speranze per L.A. di portarsi a casa il titolo nascono e muoiono con il rendimento di Matthew Stafford. Come già detto nella preview del Divisional Round, l’arrivo dell’ex Lions ha permesso ai Rams di cambiare stile di gioco, diventando meno dipendenti dalla play action e delegando maggiormente al loro quarterback. Nella seconda metà della stagione, tuttavia, Stafford ha avuto più di un passaggio a vuoto, commettendo la maggior parte dei turnover. L’ex Università della Georgia ha ancora il braccio per fare qualunque tipo di lancio, anche se la sua smania di voler tentare a tutti i costi la big play potrebbe costare caro a lui e alla sua squadra.

L’intercetto clamorosamente droppato da Jaquiski Tartt contro i 49rs – un pallone profondo ma uscito cortissimo dalla sua mano – è forse l’esempio più eclatante. Qui ne vediamo un altro: Stafford avrebbe potuto tranquillamente servire OBJ che si era liberato durante l’esecuzione di uno schema chiamato mesh, basato sull’incrocio di due tracce corte e orizzontali, ma invece cerca l’home run per Van Jefferson finendo però per lanciare un passaggio troppo corto e incompleto.

Dove Stafford causa la maggior parte dei danni è nella parte centrale del campo, con passaggi tra le 10 e le 19 yard. McVay ha costruito un attacco basato sulla combinazione di tracce per liberare naturalmente i propri giocatori, che però se la cavano più che bene nell’uno contro uno, con la bravura nel correre le tracce (Kupp e Beckham Jr.) o con la velocità (Van Jefferson). Una delle tracce regine nel playbook di McVay (ma anche Shanahan) si chiama flat china ed è composta di due parti: una finta di flat, per l’appunto, e un giro sul piede perno per cambiare direzione:

È un attimo trasformare un guadagno di poche yard in un grande avanzamento, specie se quel lato è stato liberato attraverso le tracce di altri ricevitori.

È difficile prevedere in che modo i Bengals difenderanno il backfield, dal momento che in stagione hanno giocato almeno 100 snap in tutte e 4 le coverage più conosciute. Quella prediletta, stando ai numeri, è la cover 3: nella sua variante base, essa prevede un’unica safety alta a controllare tutto il backfield, oltre a due cornerback che marcano a zona la parte verticale di campo lungo la linea di fondo. Contro questa coverage, in stagione Stafford ha fatto registrare 0.18 di EPA per play, una statistica avanzata che misura quanti punti un giocatore porta in dote alla sua squadra, in questo caso in una singola giocata. Si tratta, questo, del quinto miglior dato tra i QB NFL, mentre è primo contro la cover 1, che in comune con la cover 3 ha la presenza di un’unica safety in campo. Di seguito vediamo un paio di esempi di come l’attacco dei Rams potrebbe attaccare la difesa dei Bengals con un’unica safety alta.

Nel primo caso, Arizona si dispone pre-snap in quella che sembra essere una cover 4 – cioè con due safety a fondocampo. In realtà, la coverage cambia, diventando una cover 3 buzz, cioè con la strong safety che decide autonomamente chi raddoppiare. La traccia hitch corsa da Kupp è volta solo ad attirare su di sé il linebacker, in modo da liberare spazio alle sue spalle per Tyler Higbee, a sua volta autore della stessa traccia.

Nell’altro, invece, abbiamo un semplice four verts, quattro traccia verticali: va da sé che, essendoci tre difensori a spartirsi i tre terzi di campo, un ricevitore sarà libero: quel ricevitore è Tyler Higbee, che corre una traccia verticale lungo la seam, la parte di campo verticale tra i numeri e le tacche, uno dei talloni d’Achille della cover 3.

Nel secondo tempo della gara contro i Chiefs, Cincinnati ha tolto qualunque riferimento agli avversari scalando anche 8 giocatori in marcatura a zona, utilizzando le due safety profonde – Bell e Bates III – per raddoppiare Kelce e Hill: di sicuro, Anarumo dovrà ricorrere alla creatività e alla varietà per dare meno riferimenti possibili all’attacco dei Rams.

Cruciale sarà anche la pass rush della squadra di Zac Taylor, che ha beneficiato dell’arrivo di Trey Hendrickson, autore di 16.5 sack in 19 gare, dalla free agency. Completano il front four l’altro defensive end Sam Hubbard (10.5 sack per lui) e I tackle DJ Reader e BJ Hill. Questi ultimi potrebbero avere maggiori opportunità di far male alla o-line avversaria, che è maggiormente vulnerabile nell’interno, sia in situazioni di pass pro che, soprattutto, contro le corse. Chiaramente, avere da Hendrickson un rendimento simile a quello tenuto nel secondo tempo della gara contro Kansas City sposterebbe non poco l’asticella in favore degli ospiti: il left tackle Andrew Whitworth avrà le mani piene.