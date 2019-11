Storie e meraviglie della Nazionale Cantanti

Ma come i più attenti di voi sapranno, non siamo gli unici ad avere i musicisti e i cantanti. Anche all’Inghilterra, ad esempio, è capitato di produrre qualcosa in quel campo. E allora perché non organizzare una partita dal sapore leggendario?

Il 28 maggio del 2004 finalmente si sfidano le due selezioni composte per l’occasione tra cantanti e personaggi vari che si incontrano al Franchi di Firenze. Tra le fila degli ospiti si contano: Rod Steward, Paul Gascogne, Paolo di Canio, quello dei Simply Red e Steve Harris aka il bassista degli Iron Maiden. Dalla nostra i soliti eroi, con la partecipazione speciale di Giancarlo Antognoni.

La partita finisce 10 a 10 (come sempre nel calcio) e l’assoluta sorpresa del match è Steve Harris che con i lunghi capelli legati da una fascia fa quello che vuole con il pallone. I più ne sono rimasti sorpresi, ma dovete sapere che in passato il bassista giocava nelle giovanili del Westham ed era anche ragazzo piuttosto promettente, se non fosse che aveva questo gruppetto di capelloni urlanti che gli portava via troppo tempo. Alla fine scelse la musica, ma continua a giocare assiduamente, avendo fondato anche gli Iron Maiden Football Club.

Oltre ad un assist per Di Canio, Steve ci segna su rigore. In questo momento di televisione straordinario accadono diverse cose. Galeazzi ci avverte che ha segnato “Steve Harris degli Iron Man!” e quando la palla gonfia la porta esplode a tutto volume “Run To The Hills” cavalcata leggendaria del gruppo inglese. Il nostro portiere si tuffa bene, ma la sfiora soltanto e ora posso anche svelarvi una cosa: era Giorgio Panariello.