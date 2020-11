Un primo punto statistico sulla Serie A 2020/21

Il grafico qui sopra rende merito al lavoro di Roberto De Zerbi. La linea di trend tratteggiata in verde mostra quanto il Sassuolo sia cresciuto nell’ultimo triennio dal punto di vista offensivo. Le attuali prestazioni paragonabili a quello dello scorso giugno, sintomo che il Sassuolo è salito su un livello differente, che è probabilmente in grado di sostenere anche per il futuro.

I dati offrono conferme in tal senso: in sette partite il Sassuolo ha accumulato 13,6 xG, sesta prestazione del campionato; e la differenza con i gol segnati, 14, è minima. Ovvero, il Sassuolo sta andando così bene anche se non ha attaccanti che battono le attese o che hanno precisioni al tiro fuori norma. L’unica eccezione è Djuricic, che dovrà confermare i livelli attuali: per ora il giocatore serbo ha segnato 3 gol da 2 xG ed è il solo giocatore del Sassuolo che supera di così tanto la media statistica; ha anche una precisione al tiro del 23%, lo stesso dato nella scorsa stagione era molto più basso, al 13%.

Se da un lato c’è incertezza sulle continuità delle prestazioni di Djuricic nel futuro, ancora non abbiamo visto cosa potrà dirci questa stagione su Jeremie Boga, appena rientrato; inoltre Francesco Caputo sembra capace di mantenere il livello su cui è salito lo scorso anno: la precisione è calata di poco, dal 24% al 22%; l’efficienza è rimasta sopra all’unità: da 1,21 a 1,11.

Dal punto di vista difensivo, il trend triennale del Sassuolo (il tratteggio in nero nel grafico precedente) è anch’esso in risalita. All’inizio di ogni stagione, il Sassuolo sembra avere un impatto negativo sul campionato e poi va via via migliorando: nelle prime sette partite ha incassato 8 reti da 10,8 xG, l’ottava prestazione difensiva del campionato (con un rapporto d’efficienza pari a 1,35: il Sassuolo ha chiuso lo scorso anno con un rate persino peggiore, di 1,21). I numeri sugli ingressi in area di rigore e gli xG concessi per tiro sono sullo stesso livello (rispettivamente ottava e sesta prestazione del campionato).

In sostanza, i numeri fin qui non sembrano spiegare il secondo posto del Sassuolo, anche se la squadra di De Zerbi sembra comunque avere la qualità per ambire a un posto che vale un qualificazione europea.