Le domande fondamentali della stagione NBA 2020/21

Lorenzo Bottini: Come tutti i ricchi, anche loro si sono arricchiti durante questa pandemia. Le aggiunte di Dennis Schroeder e Montrezl Harrell e soprattutto, a mio avviso, quelle di Wes Matthews e Marc Gasol garantiscono a LeBron James e Anthony Davis sia un quintetto impressionante con il quale finire le partite, sia di tirare avanti la baracca quando i due fenomeni si prenderanno le loro sieste. E i Lakers si sono preparati a sopravvivere nei minuti quando non ci sarà LeBron a creare a metà campo, uno dei pochi punti deboli della squadra da titolo nella bolla. Il tandem dei due migliori sesti uomini della stagione 2019-20 si prenderà la maggior parte di quei possessi, nella speranza che Schroeder riesca ad imitare Lou Williams e che Harrell non sia quello visto ad Orlando. Marc Gasol dirigerà il post alto, sistemando il playmaking secondario come ha fatto una volta arrivato a Toronto due stagioni fa.

Tirando però la coperta si è forse scoperta la fase difensiva, una delle migliori viste la scorsa stagione e vero punto di forza nella corsa al titolo. Una difesa imperniata sulla presenza di un lungo affianco a Davis e ali versatili in grado di indirizzare gli attacchi avversari verso il centro del campo in una specie di zona match-up fisica ed elastica, e che soffrirà la perdita sia di Dwight Howard che di Danny Green, il secondo Lakers per plus/minus negli scorsi playoff. Ma Caruso, Matthews, KCP, Markieff Morris, il neo-rifirmato Kuzma e l’emergente Talen Horton-Tucker dovrebbero garantire la flessibilità in ala per massimizzare le line-up attorno a LeBron e Anthony Davis. Perché alla fine chi ha i migliori giocatori in campo parte sempre con i favori del pronostico.

Dario Vismara: La mia impressione è che questa versione dei Lakers sia maggiormente attrezzata a fare fronte alla regular season rispetto a quella passata, specialmente dal punto di vista offensivo. Il dubbio è se non abbiano perso troppo a livello difensivo per finire a pagarne dazio, specie per lo schema di coach Vogel che tende a mandare molto “dentro” l’area (e se non c’è Anthony Davis non sono sicuro che questa versione di Gasol basti per proteggere il ferro). Il sacro fuoco che li animava lo scorso anno potrebbe essersi affievolito un po’, e il fatto che sia Schroeder che Harrell debbano andare a caccia di un contratto in estate potrebbe creare qualche crepa a livello di chimica, che è stato poi il vero segreto della scorsa stagione.

Rimango convinto che i Clippers abbiano un roster superiore quasi a tutti a livello di talento, e se riuscissero a cedere anche Williams e Beverley potrebbero sistemare quei problemi di spogliatoio che hanno pagato con gli interessi nella bolla. Serge Ibaka ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera lo scorso anno a Toronto e aggiunge spaziature che con Harrell non erano immaginabili: se Tyronn Lue li tiene tutti assieme, per me i rivali numero 1 rimangono loro. Detto questo, Kevin Durant è sembrato quello vero, e da solo può cambiare gli equilibri della lega.

Marco D’Ottavi: Credo che la vittoria dei Lakers sia apparsa più netta di quanto non fossero le differenze in campo e che il “vantaggio” con cui partano non sia così ampio. Poi bisogna capire se i titoli si vincono con la chimica di squadra o con la somma delle parti. Perché è evidente che questo roster sia più forte del precedente, che però aveva – come si dice in questi casi – cliccato. D’altra parte mi sembra che il merito fosse principalmente della leadership positiva di LeBron, della predisposizione di Davis e anche della capacità di Vogel di toccare i punti giusti. Loro tre sono rimasti e per i Lakers è la cosa più importante.