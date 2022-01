Le migliori polemiche del 2021

La vittoria dell’Europeo è stata così bella che ci siamo scordati le polemiche. La prima, quella sull’inginocchiarsi o meno al fischio d’inizio è stata coperta dalla successiva vittoria e ce la siamo dimenticata, ma è stata gestita così male che forse non rientra nella categoria “polemiche sceme” (solo per ricordare brevemente: nell’ultima partita del girone, contro il Galles, una parte dei giocatori italiani decise di non inginocchiarsi; alle successive polemiche, l’Italia annunciò che non si sarebbe unita al gesto simbolico nelle partite successive; infine, di fronte a ulteriori polemiche, corresse il tiro dichiarando che si sarebbe inginocchiata solo se l’avesse fatto prima l’avversario; in questo pezzo di Daniele Manusia c’è un’interessante riflessione a riguardo).

In ogni caso, più curiosa è la polemica sulle celebrazioni una volta vinto l’Europeo: tornati a Roma senza un piano preciso per festeggiare la vittoria – dopotutto chi l’avrebbe detto – i nostri prodi si sono mossi con l’istinto. Dopo aver visitato il Quirinale è spuntato fuori un pullman scoperto, con il quale gli azzurri hanno girato per il centro di Roma.

Con la minaccia Covid sempre latente, le immagini dei tifosi accalcati e senza mascherina sono state un pugno in un occhio, su cui però sarebbe stato facile sorvolare (anche perché scene simili erano arrivate la notte prima, dopo la vittoria di Wembley). Due giorni dopo però, in un’intervista al Corriere della Sera, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che il giro a bordo del pullman scoperto non era stato autorizzato. A seguire un articolo del Fatto Quotidiano dal titolo “Tutta la trattativa Stato-Bonucci minuto per minuto” ha raccontato addirittura che il difensore della Juventus avrebbe fatto da portavoce con le istituzioni, arrivando a minacciare la diserzione dell’incontro con Draghi se non gli avessero concesso il giro d’onore sul pullman scoperto. In pratica una specie di ricatto alle istituzioni.

La FIGC ha respinto le accuse, sostenendo di essere «responsabile, ma soprattutto rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani», parlando di decisione condivisa. Bonucci, tirato in mezzo anche dalle immagini, ha raccontato come la richiesta della squadra era stata autorizzata dalle autorità competenti. «A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe» ha concluso, in una maniera molto italiana di finire le polemiche.