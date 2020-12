A chi è andata peggio con i sorteggi?

La sfida contro la Stella Rossa ovviamente fa venire in mente la partita nella nebbia del 1988. La Stella Rossa al suo momento di picco di sfoggio del talento, che riusciva a schierare contemporaneamente Savicevic, Prosinecki e Stojkovic. Erano gli ottavi di finale di ritorno di Champions League; all’andata la Stella Rossa era riuscita a pareggiare 1-1 a San Siro e al Marakana era favorita. Il primo tempo finisce 0-0, poi scende la nebbia, fittissima. La Stella Rossa passa in vantaggio ma è un gol che nessuno ha visto e che nessuno può raccontare. Pochi minuti dopo i rossoneri sono finiti in dieci per l’espulsione di Virdis. Alcuni dirigenti del Milan si impuntano per far sospendere la partita, uno di loro è Paolo Taveggia, il direttore organizzativo, che col favore delle tenebre si era messo a rompere le scatole al guardalinee per far fischiare la fine. L’arbitro ha fischiato la sospensione, pregando le squadre di attendere 45 minuti che la nebbia si diradasse: «Io inizialmente restai fuori dagli spogliatoi e cominciai a fumare come un pazzo per la tensione. Io facevo il tifo per la nebbia, probabilmente stavo fumando una sigaretta dietro l’altra anche per cercare di farla aumentare».

A quanto pare una volta rientrato negli spogliatoi Taveggio ha visto i giocatori del Milan già sotto la doccia, maglie gettate a terra. Era così disperato che è andato dall’arbitro e ha fatto quella che ha definito “Una sceneggiata alla Alberto Sordi”: «Pauly aprì la finestrella della sua casetta, guardò fuori e mi disse “Si gioca domani alle 15”».

Incredibilmente il giorno dopo la partita è ricominciata dallo zero a zero. Per molti è stato uno dei furti più clamorosi della storia del calcio, per altri ne ha invertito il corso rappresentando la prima mattone dell’epica europea del Milan di Berlusconi. Da qui a febbraio sentirete raccontare mille volte questa storia, e magari sentirete parlare meno di come gioca oggi la Stella Rossa. Magari non è così interessante: non c’è nessun Savicevic, nessuno Stojkovic, ma stiamo parlando comunque una delle versioni migliori della squadra di Belgrado.

La Stella Rossa è prima nel campionato serbo, dove è ancora imbattuta. Sta facendo un torneo fuori scala per le altre: ha il miglior attacco (50 gol segnati) con 12 gol di differenza dal Partizan secondo; e ha anche la miglior difesa con appena 7 reti subite in 18 partite. La Stella Rossa domina in campionato da anni, va detto, vince il titolo dal 2015/16 ininterrottamente. Ma quella di quest’anno sembra una versione particolarmente competitiva, e le conferme sono arrivate in Europa, dove si è qualificata dietro all’Hoffenheim nel girone L destando un’ottima impressione. 11 punti totalizzati, frutto di 2 pareggi, 1 sconfitta e 3 vittorie. Il rischio in campo europeo è di fronteggiare le difficoltà classiche di squadre che militano in campionato poco allenanti, dove possono permettersi di dominare e di non giocare mai fasi di difesa posizionale.

Dall’anno scorso sulla panchina siede Dejan Stankovic, leggenda dell’Inter, che aggiunge un altro strato narrativo sulla partita. Il suo sistema di base è il 4-2-3-1, ma nel girone ha aggiunto un difensore alcune partite, passando al 3-4-2-1 forse per essere più coperto nel difendere le transizioni. La Stella Rossa ne fronteggia diverse attaccando spesso in modo diretto e non disdegnando il lancio diretto su Falcinelli. L’attaccante italiano è una figura chiave della squadra di Stankovic per la sua capacità di giocare a muro ma anche per la tendenza a svariare e a scambiarsi la posizione in modo fluido con gli altri due attaccanti, in genere Katai e Ben. Non ci sono giocatori di grande talento da tener d’occhio: è una squadra esperta, con un’età media tra i titolari piuttosto alta. Gli unici giovani sono Nikolic e Petrovic: due centrocampisti che Stankovic ha progressivamente inserito tra i titolari dal suo arrivo, a dicembre 2019.

La Stella Rossa è una squadra che tende a spezzarsi in due, e che accetta anche l’inferiorità numerica a centrocampo. Con l’Hoffenheim, l’unico avversario di alto livello affrontato in questa stagione, si è accontentata del 30% del possesso palla sia all’andata che al ritorno, dove ha ottenuto un pareggio senza gol in casa. Col Milan dovrebbe adottare lo stesso piano, fidandosi della fisicità dei suoi centrali nella difesa dell’area. Nemanja Milunovic è stato uno dei migliori difensori del girone: uno dei migliori per tiri bloccati e per duelli aerei vinti.

La partita d’andata con l’Hoffenheim però ha mostrato le fragilità di una squadra che quando attacca è un po’ naif: perde controllo e distanze.

Nel primo gol subito la squadra perde palla a centrocampo mentre provava a ripartire. Il battere e levare che accetta la Stella Rossa ne manda fuori misura le distanze. Il lato sinistro è scopertissimo e da lì arriverà il gol dei tedeschi.

In particolare la Stella Rossa sembra sfilacciarsi sui cambi di gioco e nella copertura dell’ampiezza, una situazione che le catene di fascia del Milan dovrebbero saper sfruttare. Poteva andare decisamente peggio.