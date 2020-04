Le migliori scene sportive dei Simpson

Questa è una delle puntate più riuscite sul tema Simpson&sport, anche solo perché mette in scena tematiche eterne: la rivalità tra fratelli, la pressione dei genitori sul talento dei loro figli. In questo caso però c’è anche un interessante ribaltamento di ruoli di genere, non così comune per una serie non invecchiata benissimo sui temi civili. Inizialmente è Bart il campioncino ma poi Lisa, costretta a praticare uno sport per questioni di rendimento scolastico, si scopre un portiere fenomenale. I due arrivano allo scontro finale con Lisa – di solito, come sapete, una gentile intellettuale – che viene mangiata e corrotta interiormente dalla competizione. Arriva a mostrare al fratello la testa mozzata del coniglietto peluche che adorava da piccolo.

È una delle poche puntate in cui Lisa eccelle in un’attività che non sia intellettuale, e una in cui fa la parte della cattiva rispetto a Bart. A garanzia della qualità della puntata il cameo di Hans l’uomo talpa.

Marge non essere orgogliosa – Videogame golf | S07 E11

Una delle scene dei Simpson più citate, deve la sua fortuna in Italia ad una traduzione poco ortodossa ma in qualche modo geniale del videogame di golf che Marge compra a Bart Lee Carvallo’s Putting Challenge che in italiano diventa Ammazza che mazza. Durante i titoli di coda vediamo Bart giocare e la pallina finire nel… parcheggio. Perché la scena ha fatto ridere generazioni di ragazzini che pranzavano dopo la scuola? Non devo di certo spiegarvelo.

Squadra Homer – Bowling | S07 E12

Se vi piacciono le atmosfere maschili del midwest: uomini con i capelli sporchi che fumano una sigaretta dietro l’altra; birre che sembrano sempre calde; il bowling il giovedì sera, questa è una delle vostre puntate preferite. Homer si fa una sua squadra di bowling con Moe e Apu, ma devono inserire anche Mr. Burns che l’ha sponsorizzata. Ovviamente il vecchio perfido gli rovina la squadra perché riesce a malapena a sollevare la palla.

Scene di lotta di classe a Springfield – Golf | S07 E14

In un episodio la cui storia principale vede Marge tentare una scalata sociale partendo da un abito Chanel in offerta, Homer scopre il golf, lo sport dei ricchi. Spesso Homer dimostra una predisposizione naturale per gli sport, soprattutto quelli che richiedono relativo impegno fisico. Dopo una lezione del golfista Tom Kite, Homer è già abbastanza bravo da mettersi a fare trick nel bagno della centrale nucleare di Springfield. Ne nasce una sfida con Mr Burns, leggendario golfista (come tutti i cattivi) a cui Homer si presenta con un gilet a quadri scozzesi blu e rossi, pantaloni rossi, calze bianche a quadri rossi e blu, e un cappello con un pon pon blu.

Si trasloca solo due volte – Maratona | S08 E02

La famiglia Simpson trasloca per seguire Homer, che ha accettato un nuovo posto di lavoro alla Globex Corporation. Una delle rare puntate che ribalta totalmente i canoni dei Simpson: nuova città, nuovo lavoro, nuovi personaggi tra cui il mitico Scorpio, che si rivela essere un capo premuroso e innovativo, ma anche un cattivo di un film di James Bond.

Homer lo aiuta a portare a regime la centrale nucleare (e a catturare l’agente segreto Bont) e in cambio quando torna a casa trova ad aspettarlo i Denver Broncos come regalo da parte del suo ex capo, anche se lui aveva espresso il desiderio di essere il proprietario dei più vincenti Dallas Cowboys.

Homer toro scatenato – Pugilato | S08 E03

Una delle migliori puntate dei Simpson a tema sportivo, ma anche in generale. Il pugilato è uno degli sport migliori da raccontare e non a caso il nome italiano di questa puntata è una citazione di uno dei film sportivi più belli di sempre, Toro scatenato (anche se il titolo inglese è più poetico: The Homer They Fall).

Insomma questa è una delle puntate che tutti ricordano a memoria, non c’è neanche bisogno di accennare la trama: Homer scopre di avere una condizione genetica unica (sindrome di Homer Simpson) che gli permette di prendere colpi in testa come nulla fosse e bam, Moe ne fa un pugile vincente. Scopriamo il passato del barista di Springfield come pugile, la scalata di Homer contro avversari-hobo, la sfida contro il campione dei massimi Tatum. Come spesso accade nelle puntate di sport, ci sono riferimenti neanche troppo velati alla realtà: il pugile Drederick Tatum (che ricorre più volte) è disegnato sulla figura di Mike Tyson, mentre Lucius Sweet è una parodia di Don King storico ed eccentrico manager di Tyson. Il finale della puntata con Boe che salva Homer aerotrasportandolo via dal ring grazie al motore dell’uomo ventola per poi volare nel mondo a fare del bene è rimasto nella storia della serie.