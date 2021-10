I migliori gol di settembre 2021

View this post on Instagram A post shared by Spezia Calcio (@acspezia)

Ancora bombe che toccano il palo prima di entrare, ancora dalla quarta giornata, una delle più incredibili della storia recente della Serie A per quanto riguarda la bellezza dei gol segnati. Ci sembrava giusto trovare un posticino anche per Simone Bastoni, uno dei giocatori forse più sottovalutati del nostro campionato. In questo tiro non sembra neanche sforzarsi: il pallone gli arriva arretrato da destra e lui con l’interno sinistro disegna una di quelle parabole infide, che non hanno bisogno di forza per battere i portieri, ma risolvono l’equazione passando per strade più larghe. Praticamente il pallone non è mai nello specchio della porta fino all’ultimo quando si abbassa per andare a toccare il palo interno ed entrare. Sembra quasi un calcio di punizione in movimento, uno di quei tiri che i calciatori fanno sembrare facili in allenamento, ma che nella realtà di una partita non vediamo quasi mai. Almeno fino a che Bastoni non ha pensato di venirci incontro.