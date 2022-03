I migliori gol di marzo 2022

A marzo i gol iniziano a pesare, ad avere cioè un valore assoluto più alto, da tenere in considerazione anche in classifiche teoricamente estetiche come questa. Spezia e Cagliari si affrontavano in un primo vero scontro salvezza, con in palio tre punti che avrebbero dato alla vincente un po’ di respiro in vista dei mesi caldi della stagione. Se il Cagliari era la squadra col momentum migliore, lo Spezia stava giocando meglio ed era passata in vantaggio con un gol di Erlic. Ma sappiamo come queste partite possono girare all’improvviso, punire chi non le chiude. Manaj era in campo da appena pochi minuti quando quel pallone gli è quasi sbattuto addosso, frutto di un rimpallo rabbioso sulla fascia, un cross dovuto a una spazzata, già questo basterebbe. Manaj è uno di quei talenti più raccontati che visti, di cui da giovane se ne parlava gran bene quando fu comprato dall’Inter, ma che poi davvero non ci ha fatto vedere quasi nulla: la miglior stagione della sua carriera era stata la scorsa, con il Barcellona B in Segunda, strano no? Eppure passa da un gesto il suo riscatto, il giustificare la sua presenza lì, in campo per lo Spezia. La furbizia di un gioco di prestigio, un tacco giocato alle spalle dopo il controllo per sbertucciare il lavoro difensivo di Goldaniga e Altare, e poi il sinistro a incrociare, sotto le gambe dei due per rendere il messaggio ancor più chiaro.