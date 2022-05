I migliori gol di aprile 2022

Quest’anno l’Udinese sembra tornata agli antichi fasti, quando metteva in mostra calciatori sconosciuti pescati chissà dove. Dopo un ottimo inizio Molina, che è arrivato a Udine l’estate scorsa, si è un po’ perso dietro alle grandi prestazioni dei vari Deulofeu, Udogie e Beto, ma questo pallonetto, in una larga vittoria contro il Cagliari, in un mese di tante partite e tanti gol per la squadra di Cioffi, ci ricorda tutte le qualità dell’esterno argentino. Tra i calciatori dell’Udinese, Molina sembra il più pronto al grande salto: duttile, con ottima tecnica e un buon senso per la porta (in questa stagione ha segnato sette gol, un numero assolutamente non banale), può far comodo a tante squadre di livello del nostro campionato.

Non è il primo bel gol di Molina, ma sicuramente è il più bello. Il pallone che riceve da Success, dopo una lunga corsa a tagliare in mezzo alla difesa del Cagliari, è troppo corto ma in una frazione di secondo Molina vede il portiere fuori dai pali, aggiusta i passi e di prima inventa questo colpo. Non è uno di quei pallonetti realizzati con la punta, quelli che somigliano a un cucchiaio e che entrano lenti sopra i portieri, ma è realizzato di interno collo, facendo uscire una specie di pallonetto/tiro che avrebbe battuto Cragno anche se fosse stato qualche passo più dietro. Un gesto tecnico notevole, insomma, per uno dei giocatori più interessanti visti in questa stagione.