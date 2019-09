9 curiosità dalla seconda giornata

Iniziamo naturalmente dal record di Danilo, di cui si è già parlato dappertutto. In breve: portando in vantaggio la Juventus dopo 29 secondi dall’ingresso in campo, il terzino brasiliano è diventato lo straniero più veloce di sempre a segnare il suo primo gol in A. Il primato precedente apparteneva all’australiano John Aloisi, in rete dopo circa 80 secondi di Cremonese-Padova del 26 novembre 1995, o se vogliamo stare più vaghi ad Aloisi e a Ernesto Javier Chevanton, che aveva beffato così Sebastien Frey dopo 1’54” di Lecce-Parma del 26 agosto 2001 – sia Aloisi che Chevanton avevano segnato al secondo minuto.

Danilo diventa anche il secondo giocatore più veloce in assoluto in questa speciale classifica, alle spalle del solo Alberto Paloschi il cui gol dopo 18” dall’ingresso in campo in Milan-Siena del 10 febbraio 2008 sarà veramente difficile da scalzare dal primo posto. Grazie a Danilo la serie A ha anche migliorato il record della Premier League (appartenente al congolese Thievy Bifouma del WBA, in rete dopo 34” dall’ingresso in campo in Crystal Palace-WBA, 8 febbraio 2014), pur rimanendo dietro alla Bundesliga, visto che in Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte del 15 febbraio 2014 il serbo Milos Jojic andò in gol dopo 17” dal debutto in prima squadra.

Resiste invece il record di gol più veloce dalla panchina in serie A, debuttanti o non debuttanti, che appartiene al georgiano Levan Mchedlidze, in rete dopo 13 secondi in Empoli-Sassuolo del 22 marzo 2015. Ma i fatti strani sono come le ciliegie, uno tira l’altro e come per magia, se allarghiamo il raggio e tiriamo dentro anche la Coppa Italia, spunta un altro Napoli-Juventus! Precisamente la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017, quando Mertens entrò nella ripresa e a beffare lo sprovveduto Neto ci mise appena undici secondi – record per il calcio italiano, dunque!