I migliori gol di novembre 2021

Gianluca Scamacca ha passato gli ultimi mesi a prendere le distanze dai fatti di cronaca che coinvolgono il padre e il nonno, con cui dice di aver tagliato i legami da tempo. Il legame, se c’è, è del tutto metaforico: la sola violenza davvero riconducibile a Gianluca Scamacca è quella del suo talento calcistico. Il modo in cui calcia la palla come dovesse bucare un muro immaginario che lo separa dalla rete, la forza fisica con cui, dall’alto del suo metro e novantasei, intimorisce i difensori avversari che, nel caso del gol contro il Napoli che avrebbe potuto benissimo finire in questa selezione, non riescono a impedirgli di girarsi nel cuore dell’area di rigore e di calciare in porta come se volesse romperla.

Scamacca è diventato titolare da poco, da metà ottobre, e Dionisi ha spostato Raspadori sulla sinistra pur di fargli spazio. Deve migliorare nel gioco spalle alla porta – smarcamenti, sponde, rifiniture – ma quello emerso nell’ultimo mese è il talento di un centravanti devastante e creativo, imprevedibile e inarrestabile. Capace di segnare tre gol in altrettante partite di campionato, mettendo in crisi le difese delle due squadre in cima alla classifica (tra cui, quella del Napoli, una delle migliori in Europa fino a poco tempo fa). Il gol al Milan che abbiamo scelto (l’unico davvero suo, ma l’autogol di Kjaer è comunque causato da una sua conclusione fortissima) è reso ancora più bello dal fatto che Scamacca calcia di interno collo, quasi di piatto, per piazzare la palla. E ne è uscita una conclusione di una violenza e precisione straordinaria: sarebbe entrata anche se avesse calciato meno forte, sarebbe entrata anche se avesse calciato meno angolato.

Di Scamacca si parla da moltissimi anni, da quando ha lasciato le giovanili della Roma per l’Olanda, da quando poi lo voleva Juventus, e a volte ci dimentichiamo che ha solo 22 anni. Sì d’accordo aveva tutto lo spazio che poteva desiderare per prendere la mira e calciare, ma questo è il gol di cui ci ricorderemo se Scamacca continuerà a segnare e distruggere tutto quello trova davanti a sé sulla trequarti, il primo vero momento in cui le aspettative coltivate in questi anni su di lui non sono sembrate campate in aria. Ok Gianluca, hai la nostra attenzione.