I migliori gol di novembre 2019

Manolo Gabbiadini è uno di quei giocatori che basa gran parte delle proprie capacità realizzative sulla qualità con cui calcia il pallone, eppure erano più di cinque anni che non segnava una punizione diretta. Per una coincidenza abbastanza straordinaria per un giocatore che ha cambiato due squadre prima di tornare a Genova, anche quella volta aveva la maglietta della Sampdoria, e anche quella volta era al Ferraris. Anche la porta era la stessa e persino la posizione da cui partì il tiro era molto simile (vedere per credere).

Era il 14 settembre del 2014, la Sampdoria avrebbe battuto facilmente il Torino per 2-0 con raddoppio di Okaka. Gabbiadini non aveva ancora compiuto 25 anni. A quel tempo sembrava potesse diventare un giocatore rilevante anche per le più grandi squadre della Serie A, e infatti dopo una prima parte di stagione da 9 gol in 15 partite tra Coppa Italia e campionato passerà al Napoli a gennaio. Poi cinque anni tra alti e bassi, molte partite in panchina e un’esperienza fallimentare in Premier League. Gabbiadini era lentamente sbiadito nella nostra memoria, trasformato al massimo in un nome nell’asta invernale del fantacalcio. Forse aveva proprio bisogno di segnare una punizione quasi identica all’ultimo momento in cui ci aspettavamo qualcosa da lui per riappropriarsi di una consistenza reale.

E quindi ecco di nuovo Gabbiadini sul pallone in un déjà-vu, quasi perfetto, se adesso non avesse 28 anni, la Sampdoria non fosse in una delle stagioni più negative degli ultimi anni e non ci fosse la pioggia battente ad appiccicargli i capelli sulla fronte. Quasi perfetto, anche perché in realtà questa punizione è molto più bella. Parte da una manciata di metri più lontano dalla porta e, nonostante questo, passa tesissima sopra la barriera per infilarsi in un attimo nell’angolo in alto a sinistra di Musso, che non si gira nemmeno verso la porta dopo il gol e rimane piegato a terra a maledire chissà cosa.

Sembra passata una vita da quando Padelli, con la maglia del Torino, si fece invece sorprendere sul suo palo da un tiro più lento e banale, rasoterra – mentre i tifosi blucerchiati esultavano ballando sotto il sole cocente. Forse è passata davvero.