I migliori gol della Serie A di maggio 2021

De Paul è una delle storie di questa Serie A e su di lui si è scritto molto, ma la sua reale dimensione tecnica rimane spesso stritolata tra lo stupore di vedere ancora un giocatore del suo valore a Udine e l’esaltazione per una stagione da 9 gol e 9 assist che lo mette in rampa di lancia verso il grande calcio europeo. Di De Paul, però, non si dovrebbe parlare solo per il fatto che quest’anno ha alzato il livello delle sue prestazioni ma anche per il tipo di giocatore che è. E cioè una specie di mezzala fisica, dal baricentro basso, con una grande progressione e una vena creativa da artista nell’ultimo quarto di campo. E persino difficile riassumerlo in poche parole, un giocatore unico come De Paul. Questo gol al Bologna, in questo senso, vale più di mille parole. De Paul strappa il pallone dai piedi di Schouten, poi passa intorno a Danilo conducendo palla con l’esterno, entra in area con una facilità imbarazzante e poi buca Skorupski con uno di quei gol di punta che vengono definiti “da calcetto”, anche se in pochi possono davvero dire di aver realizzato un gol così a calcetto (figuriamoci su un campo da calcio a undici, dopo aver corso palla al piede per una ventina di metri e aver tirato circa dagli undici metri con due uomini addosso). Di De Paul stupisce la convivenza di qualità che di solito vediamo in giocatori incredibilmente diversi. In questo caso: la forza nei contrasti con la velocità in conduzione, la capacità di tenere il pallone attaccato al piede con l’intelligenza di utilizzare un colpo inusuale per sorprendere il portiere. De Paul è tanti giocatori in uno solo e forse ancora non abbiamo capito completamente i limiti del suo valore.