I migliori gol di gennaio 2020

Sta diventando irragionevolmente lungo il tempo che Rodrigo De Paul sta passando con la maglia dell’Udinese, regalandoci perle come questa. Con tutto il rispetto di una squadra come l’Udinese, che in questi anni lo ha messo nelle condizioni ideali per recuperare una carriera e un talento che a un certo punto sembrava dissipato. Gennaio è stato un ottimo mese per i friulani, che con Gotti in panchina hanno trovato un’identità solida ma anche brillante, con uscite palla in verticale notevoli.

Negli equilibri della lotta per la salvezza ci ricorderemo forse a lungo di questo gol che De Paul ha segnato a due minuti dalla fine. Un gol impressionante per qualità tecnica, soprattutto all’interno degli ultimi due minuti di una partita sporca e tesa. Negli ultimi minuti siamo abituati a gol disperati: tiri da fuori divini, colpi di testa e tap-in in mischia. Invece De Paul esegue tutto con la freddezza di Snake in Metal Gear Solid. Qual è il dettaglio che preferite di questo gol? Il primo controllo di tacco così fantasioso? Il dribbling fintato oppure la freddissima conclusione a battere il portiere?

Scrivetecelo nei commenti.