I migliori gol di febbraio 2023

Di solito quando qualcuno dice che un tiro ha bucato le mani del portiere bisogna intenderlo in senso metaforico. In questo caso, però, è la definizione letterale di quello che succede. Se non lo avete fatto, guardate questo gol con l’audio acceso e sentirete il rumore del pallone sulle mani di Vanja Milinkovic-Savic, un pop sordo prima di quello, più canonico, a contatto con la rete. Che poi chiamarle mani è riduttivo, sarebbe forse più giusto usare termini come palanche, vanghe, cose così, legate all’agricoltura. A Valeri il pallone arriva bene ma ha davanti Singo: in questi casi coordinarsi è più una questione di coraggio, bisogna andare a calciare con tutta la forza senza temere quello che può fare l’avversario davanti a te. Valeri lo fa anche con una certa sensibilità, calcia di mezzo collo, mezzo esterno, la palla parte che pare sparata da un cannone del circo, c’è una certa soddisfazione in tiri così, chissà cosa sarebbe successo se avesse preso la traversa.

Valeri è uno di quei giocatori che hanno fatto la gavetta vera per arrivare in A, partendo addirittura dalla Promozione per poi scalare tutto il calcio italiano. Nelle categorie minori aveva già dimostrato di avere la pezza, ma certo che farlo in Serie A è un’altra storia, anche per questo è un gol da premiare.