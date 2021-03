I migliori gol di febbraio 2021

Febbraio è stato il mese del conflitto tossico tra costruzione dal basso e, bo, pane calcio e salame? (Non ho ancora capito quale sarebbe l’alternativa a questo dibattito: il lancio lungo incondizionato? Lo spazzare prima di mandare l’attaccante avversario solo davanti al portiere?). Comunque, questo incredibile gol segnato dal Sassuolo ha rappresentato un po’ il manifesto dei benefici della costruzione dal basso, anche se con un po’ di esagerazione. Nel senso che non possiamo aspettarci che tutte le squadre possano costruire in ogni partita un’azione del genere – e dovremmo invece accettare i benefici meno visibili e più indiretti che la costruzione dal basso può portare nel risultato di una partita. Comunque, restiamo su questo gol, segnato dalla squadra che in Italia pratica con più convinzione i princìpi del gioco di posizione, e che spesso insiste in maniera selvaggio sul palleggio basso dei difensori (e che ha costruito una rosa per poterlo fare, comprando per esempio Chiriches, modesto marcatore, formidabile costruttore dal basso). Qui il palleggio è così cervellotico e sofisticato e riuscito perfettamente che pare disegnato. Pare uno di quei gol in cui a FIFA cominci a spingere vorticosamente la ‘x’ sperando di mandare a vuoto gli avversari.

C’è la palla avanti di Consigli e lo scarico indietro di Magnanelli, Ferrari che di prima colpisce un pallone non semplice, di piatto, in diagonale, verso Djuricic, che fa una cosa francamente incredibile; la colpisce cioè col tacco, saltando sul posto come esploso su una mina; la palla va a Obiang che fa un’altra cosa bella, cioè la tocca semplicemente col piatto, tre metri davanti a sé verso Caputo. Il gioco dietro la linea di pressione dello Spezia – una delle migliori quest’anno – è così riuscito che al momento del tocco verso Caputo Obiang avrebbe addirittura altre due soluzioni aperte, una a destra e una a sinistra. Questo gol è un manifesto così perfetto dell’utilità della costruzione dal basso da essere stato citato persino su La Gazzetta dello Sport come esempio virtuoso. Ma questo è solo il prodotto più riuscito di una situazione di gioco che può portare vantaggi anche meno evidenti di un gol in cinque passaggi riusciti alla perfezione.