I migliori gol di dicembre 2021

Tra novembre e dicembre a Cagliari hanno visto due gol in rovesciata e una classifica sempre peggiore. Sembra quasi che non basta fare cose incredibili per cambiare il corso di una stagione catastrofica. Tra tutti Joao Pedro è quello che ci sta provando di più. In alcuni momenti, con le spalle ingobbite e un fisico apparentemente pesante, sembra Atlante con tutto il Cagliari sulle spalle, mentre prova a trascinarlo fuori dalle sabbie mobili della retrocessione da solo. In questo gol in rovesciata è aiutato anche da Bellanova, che con uno spunto quasi drammatico riesce a trovare un cross decente. Il pallone però aveva superato Joao Pedro per essere colpito da Ola Aina; il campanile che ne viene fuori ricade alle spalle del capitano del Cagliari, che però è come folgorato: con una rapidità che non è immediato riconoscergli, si gira di 180° e stacca per la rovesciata. La difficoltà qui sta nel coordinarsi bene, con un pallone troppo vicino al corpo. Joao Pedro riesce a fare quel passo in più per andare a colpire con il destro, di taglio, riuscendo a calciare forte e abbastanza angolato da non lasciare scampo a Milinkovic-Savic. Con questa rovesciata il capitano del Cagliari ha strappato al Torino un punto, uno dei 10 totali messi insieme in questo girone d’andata.