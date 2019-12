I migliori gol di dicembre 2019

Di fronte a gol di questo tipo si provano stupore e meraviglia, ma anche la voglia di parlarne, di studiarli e di discuterli nei minimi dettagli. Quanto è andato in alto a prendere la palla di testa? (Pare a 2.56 metri di altezza). E per quanto tempo è rimasto per aria come un aquilone? (Pare per un secondo e mezzo). Più o meno a lungo di Michael Jordan nello slam dunk contest del 1998 da cui viene l’icona del suo brand? (Pare esattamente lo stesso tempo).

Ovviamente altri, prima di Cristiano Ronaldo, sono saliti in cielo per colpire una palla di testa, magari quando ancora non c’erano le tv e gli slow motion. E altrettanto ovviamente se ne parla così tanto anche perché un gol del genere lo ha fatto proprio Cristiano Ronaldo. Ma cosa dovremmo fare allora, fare finta di niente? A cosa servirebbe il nostro complesso sistema comunicativo-informativo in tempo reale se non per fare da eco a cose di questo tipo?

Forse piuttosto dovremmo chiederci: siamo sicuri ci servano centoquarantuno (li abbiamo contati) siti e giornali e semplici pagine Facebook che fanno a gara a chi scrive prima che Cristiano Ronaldo ha fatto un gol alla Cristiano Ronaldo, tutti però con gli stessi toni enfatici che non aggiungono niente al gol che ha fatto se non un po’ di fastidio per chi legge?





Ad ogni modo, dopo un mese di novembre in cui ci si chiedeva se la forma non eccellente di Ronaldo fosse un semplice calo, o se si trattasse dell’inizio del suo declino fisico, perché ha pur sempre 34 anni e siamo più vicini alla fine che all’inizio di Cristiano Ronaldo (a meno che a forza di diete e addominali non invertirà l’ordine del tempo), lui ha rassicurato tutti con un gran mese di dicembre in cui ha segnato quattro gol in tre partite, coronato da un gol che entra di diritto tra i più belli della sua carriera. Che poi, come sempre in questi casi, “bello” non è l’aggettivo più adatto, perché l’elevazione di Ronaldo è al tempo stesso spaventosa, fuori scala rispetto a quello che ci aspettiamo dai comuni esseri umani.





Comuni esseri umani rappresentati per l’occasione da Murru, il cui ruolo è solo quello di farci rendere conto di quanto sia eccezionale Cristiano Ronaldo. Con questo gol Ronaldo ci ha ricordato che al di là del marketing, dei Palloni d’Oro, delle statue che sembrano più umane di lui, è anche capace di cose straordinarie calcisticamente parlando. Anzi, ci ha ricordato che ne è ancora capace. E un giorno questo genere di cose non gli riusciranno più, salterà fuori tempo e non riuscirà a fluttuare come se fosse su un tappeto volante, ma è solo essere una ragione in più per approfittare di queste ultime occasioni.