I migliori gol di ottobre 2020

Una sottocategoria dei “gol belli” è quella dei “gol belli che ricordano altri gol belli”. Questo di Gervinho – ironia della sorte possibile acquisto last minute dell’Inter nello scorso mercato estivo – ricorda quello di Batistuta con la maglia della Roma contro il Parma, che a sua volta ricordava quello di Dzeko, sempre con la maglia della Roma, contro il Chelsea (e a noi ha ricordato anche un piatto al volo di Alan Shearer). Gervinho segna con la prima palla toccata nel secondo tempo, con un movimento furbo tanto quanto era ingenuo il posizionamento dei tre centrali difensivi interisti (tra Hakimi e de Vrij c’è davvero troppo spazio, sembra che l’olandese, schierato terzo di difesa a destra stesse pensando ancora come un centrale, che però era Ranocchia a più o meno un metro da lui) e grazie a una grandissima palla di Hernani. E che bello quando giocatori che consideriamo “normali” fanno qualcosa di così limpido ed efficace che ci invita a mettere in discussione tutto il nostro sistema classificatorio (anche il modo in cui Kucka ripulisce la palla dopo il contrasto con Lautaro è davvero pregevole). Questo gol ci lascia anche con una domanda che, se non è tra quelle fondamentali per il campionato in generale, è sicuramente importante per il Parma stesso e per le fortune di Liverani: stiamo per assistere a un’altra grande stagione di Gervinho? In particolare viene da chiedersi, dopo che anche il secondo gol è venuto con un movimento bruciante tra i centrali e una finalizzazione da centravanti classico, novecentesco, se Gervinho non potrà trasformarsi in una punta “da profondità”, concentrando i propri sforzi nel tempismo dei movimenti e nella precisione tecnica negli ultimi metri di campo. Che poi sarebbe stato proprio quello che serviva all’Inter di Conte come cambio dei due titolari. Ma questa è un’altra storia.