I migliori gol di dicembre 2020

Un grande mese per Ciro Immobile, come gli ultimi 76580 della sua vita nel calcio. Un mese in cui la Lazio, con un calendario europeo diradato, ha alzato il livello delle proprie prestazioni quasi a quelli del 2019. La squadra ha alcuni problemi difensivi, ma sul piano offensivo l’associazione tecnica tra Luis Alberto e Immobile continua a produrre miracoli.

Miracoli davvero. Immobile è uno dei pochi attaccanti del nostro campionato a poter trasformare più o meno qualsiasi pallone arrivi in area in un gol. È il tipo di talento che appartiene ai numeri nove, ma che a questo livello appartiene a pochi numeri nove. In Serie A forse solo a Immobile e a Cristiano Ronaldo. Questo segnato al Benevento, però, è eccezionale anche per lui, lo sarebbe per chiunque. Come facciamo ad abituarci a un uomo che impatta una sfera con le coordinate spazio-temporali ridotte al minimo attorno a sé.

Il cross di Milinkovic-Savic è sbagliato, nei tempi e nell’esecuzione. I difensori del Benevento si mettono davanti a Immobile, lui dalle spalle li anticipa però mettendo la gamba, sentendo dove andrà il pallone. Se fermiamo l’immagine prima dell’impatto, vediamo lo svantaggio che Immobile ha dovuto colmare nei confronti dei difensori. La gamba davanti all’avversario in quel modo di solito si mette nei contrasti, negli anticipi, nelle marcature preventive, non per impattare dei cross tesi. Immobile, poi, non la prende come viene, la colpisce col collo pieno del piede, alzandola sopra la testa di Montipò. Vi invito ad alzare l’audio del video e a gustarvi Correa che grida “CIRO GOLAZOO!”. Un gol sensazionale, tra i più belli del 2020.