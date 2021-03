I migliori gol di marzo 2021

Questo gol è perfetto. Non lo è solo grazie alla grande prodezza tecnica di Ounas, ma per il momento in cui è arrivato, il contesto, l’importanza della partita, la gestualità, il dramma da teatro greco. Il Crotone era in vantaggio 3-2 contro il Torino, in una partita decisiva nella lotta per non retrocedere, e si è messo a perdere tempo vicino la bandierina. Messias la passa Ounas, Ounas la passa Messias, oppure la calcia sugli stinchi avversari cercando di guadagnare la rimessa laterale. E più il tempo passa, più si accumulano le rimesse laterali, impaludando la partita, più sale la frustrazione del Torino. Ounas dribbla Mandragora in uno sputo di campo e quello lo stende. Non un fallo cattivo ma un avvertimento. A Ounas arriva e non ci sta, va sotto a Mandragora, si litiga, Rincon viene espulso per doppia ammonizione. Negli ultimi residui di partita, nell’ennesimo calcio d’angolo, colto dalla furia, Ounas dribbla due giocatori, calcia sul palo lontano, corre verso il centro del campo la faccia cattiva, l’indice alla bocca e gli occhi di fuoco verso la panchina del Torino. Forse non il massimo dell’eleganza, ma un momento di grande dramma. Cosmi, occhiali da sole, rigidissimo, agita la mano in un instant meme.