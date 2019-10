I migliori gol di settembre 2019

Stavamo cominciando a dubitare dell’acquisto di Rafael Leao, arrivato in estate per una cifra importante ma con un talento tanto evidente quanto difficile da definire. Un attaccante grezzo di cui si notano già qualità e limiti, ma di cui non si capisce esattamente la forma: per Giampaolo è un’ala, ma lui ha giocato sempre centravanti in carriera.

In maglia rossonera sembrava poter far bene tutto, ma niente ottimamente – forse semplicemente perché lo abbiamo ancora visto troppo poco per farci un’idea più chiara. Nelle due partite in cui è partito titolare, contro Inter e Fiorentina, è stato il migliore dei rossoneri in una situazione generalmente disastrosa, suggerendo se non altro un futuro migliore.

Il suo gol alla Fiorentina, poi, è stupendo come pochi gol del Milan ultimamente – anche se un attaccante che deve dribblare tutta la difesa avversaria per segnare è, a voler cercare il pelo nell’uovo, un indicatore della scarsa qualità del gioco offensivo collettivo (il Milan è la squadra che ha tirato meno in porta in Serie A finora).

Leao parte in conduzione da sinistra rientrando verso il centro con l’esterno, a testa bassa, quasi perdendo l’equilibrio. Quando arriva al limite dell’area ha una rapidità di piedi impressionante: con una croqueta salta Pezzella, a quel punto sembra essersi incartato, ma se la sposta ancora con l’interno destro, e conclude di sinistro a incrociare. Quei tiri lenti lenti che vogliono sottolineare la bellezza del gol appena segnato.

È impossibile non paragonare Leao a un grosso felino che si muove con una velocità miracolosa in rapporto al suo peso. E che manda la palla piano piano all’angolino.