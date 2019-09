6 curiosità dalla quinta giornata

La statistica più interessante di giornata ce l’abbiamo davanti agli occhi: alla quinta di campionato tutte le venti partecipanti alla Serie A hanno già vinto almeno una partita, il che fa di questo inizio di stagione uno dei più competitivi che si ricordino, in cui ogni squadra sembra avere una propria ragion d’essere. All’appello mancava solo la Fiorentina, con Vincenzo Montella (che in Serie A non ne vinceva una dal novembre 2017) a fine partita apparso sollevato come un artificiere che ha appena spezzato il filo rosso ed è andato tutto liscio. Nella storia si sono disputati 22 campionati di Serie A a 20 (o 21) squadre, ma questa è la prima volta che succede. Addirittura, non capitava in assoluto dalla stagione 1990-1991, quella che si concluse con il primo storico scudetto della squadra che oggi chiude mestamente la graduatoria, ovvero la Sampdoria. Allora furono il Cesena e la Lazio quelle che si fecero attendere di più: i romagnoli sfogarono tutto lo stress accumulato con un 4-2 al Bari, mentre la Lazio di Zoff sconfisse 3-1 il Bologna con firme di gran pregio come Ruben Sosa e il campione del mondo Kalle Riedle.

In questo Cesena-Bari 4-2 del 1990 non solo una doppietta del brasiliano Amarildo, passato anche dalla Lazio, ma anche un’incredibile serpentina del numero 7 Franco Turchetta e l’esordio in Serie A del mitico arbitro Cinciripini.