8 curiosità della settima giornata

Il bollente Genoa-Milan di sabato sera si è distinto anche per la prima volta in cui è stato sventolato il cartellino rosso non solo a due giocatori in campo (Biraschi e Calabria), ma anche ad altrettanti componenti della panchina, Saponara (Genoa) e Castillejo (Milan). Una partita con quattro espulsi non capitava dal 18 novembre 2012, Bologna-Palermo 3-0, quando l’arbitro Valeri fece finire anzitempo in doccia Taider (Bologna), Ujkani, Barreto e Labrin (Palermo). Per un ecumenico 2+2 invece bisogna tornare indietro addirittura di oltre quindici anni, al 2 maggio 2004, per un torrido scontro salvezza tra Siena e Brescia finito 0-1 per le rondinelle. L’arbitro Farina cacciò nell’ordine Juarez (Siena), Matuzalem (Brescia), Brighi (Brescia) e D’Aversa (Siena), macchie rosse in una distinta piuttosto bizzarra in cui comparivano anche Roberto Baggio e Tore Andre Flo – ma questa è un’altra storia. Per trovare due rigori parati dal portiere del Milan in due giornate consecutive, invece, marcia indietro fino all’ottobre 1998, quando fu Sebastiano Rossi a chiudere le porte dell’ascensore prima a Muzzi (Cagliari) e poi a Francesco Totti.