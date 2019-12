Salve Ultimo uomo,

ho goduto nel vedere la grande Juve surclassata dal Real Madrid di CR7, che ha fatto vedere a tutti come si vincono le finali. Incredibile come nessuno parla mai male della Juve e credo sia per questo che non riescono a vincere in Europa. Va bene che i giornalisti devono parlare bene della squadra più potente d’Italia, però un po’ di onestà non guasterebbe! Quante finali devono perdere prima che qualcuno dica qualcosa?

Non sono un tifoso della Juve, ma del Bologna, però non mi dispiacerebbe vedere una italiana vincere la Champions e penso che magari voi potreste dire qualcosa a riguardo anche se non so quanta gente vi legge. A me non piace che si dica che la Juventus vince solo in Italia, ma se poi fa queste figure che pretendi?

Foto di FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images