La rosa della Juventus è sopravvalutata?

di Fabio Barcellona

La domanda è più scivolosa di quanto non sembri. I piani di lettura, infatti, possono essere diversi: sono forti i singoli giocatori, presi ad uno ad uno? O è forte la rosa nel suo complesso, considerando quindi le possibili interazioni ed idiosincrasie tecnico-tattiche tra i giocatori? E ancora: dobbiamo solo fermarci al campo o dobbiamo mettere in conto anche i rapporti di spogliatoio, e tra la squadra e l’allenatore? Perché anche questo sembra aver influito nelle prestazioni della Juventus negli ultimi anni, come si è capito dalle dichiarazioni di Sarri una volta uscito dall’universo bianconero, o quelle di Chiellini e di altri suoi compagni di squadra sulla fine dell’avventura di Cristiano Ronaldo a Torino.

Partiamo dalla prima domanda, quella a cui è più facile rispondere. Molti per confutare la teoria secondo cui i giocatori della Juventus, presi singolarmente, siano scarsi (utilizzeremo questo termine volgare per riferirci all’ipotesi che non siano al livello delle squadre che in Italia competono per lo Scudetto) dicono che quasi tutti giocano nelle migliori Nazionali del mondo. Come può essere scarsa una difesa che può scegliere tra i due centrali dell’Italia campione d’Europa e un nazionale olandese, e che schiera i due terzini della nazionale brasiliana? Questa domanda già contiene una buona parte di verità, che secondo altri è confermata dal fatto che il costo degli ingaggi della rosa della Juventus è molto alto. E quindi, forti della correlazione tra il valore di un calciatore e il suo stipendio, concludono che i giocatori a disposizione di Allegri sono forti.

A mio parere è davvero difficile sostenere che la Juventus non abbia giocatori di valore assoluto. E, sgombrando subito il campo dalle ambiguità e rimanendo nel campo delle opinioni personali, per me la rosa della Juventus è per qualità e profondità la migliore della Serie A. Ovviamente siamo nel campo delle opinioni e non dei fatti, anche perché non è per nulla chiaro cosa si possa intendere valore di un calciatore e nemmeno cosa bisogna considerare per quantificare il valore di un insieme di calciatori.

Appurato che il valore dei singoli calciatori della Juventus per me non può essere messo in discussione, rimane aperta la questione delle possibili idiosincrasie tecnico-tattiche tra i giocatori – la famosa disfunzionalità della rosa bianconera. Qualcuno dice che a questa squadra per giocare bene manchi un regista, altri che serva una mezzala, altri ancora che ci sia bisogno di un giocatore capace di fare filtro a centrocampo o di un terzino sinistro; c’è chi dice pure che la Juve dovrebbe comprare un centravanti, quando in rosa ce ne sono tre più almeno un altro paio di giocatori capaci di coprire il ruolo. E poi: troppi giocatori offensivi che amano giocare sul centro-destra – Dybala, Cuadrado, Kulusevski, forse lo stesso Chiesa -, troppo scoperta la fascia sinistra, troppi giocatori che amano difendere bassi e altrettanti che darebbero il meglio facendo più pressing. Tra problemi reali, mezze verità e complete falsità a essere chiamata in causa è comunque la definizione del progetto tecnico-tattico della squadra nel suo complesso.

C’è da dire che negli ultimi anni nelle campagne acquisti della Juventus il parere di campo dell’allenatore è rimasto marginale rispetto alle valutazioni generali della dirigenza. Nel frattempo, nella frattura tattica tra Sarri e i giocatori maggiormente carismatici della rosa la società ha chiaramente preso le parti dei calciatori, e allo stesso modo non è stato protetto un allenatore esordiente come Andrea Pirlo, annunciato in pompa magna come un “predestinato” dallo stesso Andrea Agnelli. La Juve in soli 24 mesi è così tornata dall’esonerato Allegri passando per due allenatori completamente diversi. Non certo la situazione ideale per la costruzione di un insieme tecnico-tattico coerente ed omogeneo. Per far funzionare una rosa serve tempo e lavoro, e nella Juventus questa banale verità non è sembrata fare breccia nella dirigenza.

Foto di Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Anche prendendo in considerazione tutte queste variabili, comunque, la Juventus potrebbe giocare meglio già da subito, per il valore dei giocatori che può mettere in campo. D’altronde, quale è il compito di un allenatore, se non quello di far rendere al meglio e tutti assieme i giocatori che ha? A maggior ragione se l’allenatore è qualcuno che ha costruito le sue fortune sul rifiuto di formule di gioco precostituite a favore di un approccio che plasma la squadra sulle qualità dei singoli giocatori. Ecco, il problema della Juventus non è certo nella qualità, a mio parere molto elevata, dei suoi calciatori, ma nell’assenza di un contesto tattico che li valorizzi, una condizione necessaria per potere esprimere al meglio le proprie doti.

Il ritorno di Allegri sembra proprio essere stato motivato dalla convinzione che il tecnico livornese potesse ricreare le condizioni di contorno che potessero far rendere al massimo i giocatori a disposizione, che si erano dimostrati allergici prima a un allenatore troppo “ideologico”, com’è stato definito (Sarri), e poi a un altro la cui miscela tra ambizione e inesperienza è stata precocemente bocciata (Pirlo). In questo senso, la più grave responsabilità di Allegri fino ad adesso sembra proprio quella di non essere riuscito ancora a creare il contesto migliore per i suoi giocatori e, in un sorprendente dogmatismo nell’approccio alla costruzione della squadra, nel cercare di adattare i suoi giocatori alla squadra che ha nella sua testa. Quello che sino ad oggi si è vista è una Juventus che, come è abitudine di Allegri, ha una tessitura di gioco solamente abbozzata e che lascia grandi margini di responsabilità ai calciatori all’interno di una struttura generale che pare però non ideale per molti interpreti e che ne marginalizza altri. La risultante è un calcio “complicato” da giocare, in cui l’assenza di una trama di gioco più definita sta mettendo in difficoltà molti calciatori che in questo modo sembrano meno forti di quanto in realtà siano.

Certo, anche i giocatori – almeno alcuni di essi, di sicuro i più influenti – hanno le loro responsabilità. Sarri è dovuto scendere a compromessi con una parte della squadra che non gradiva alcune scelte strategiche e lo stesso Pirlo, che era stato preso pure per risultare più vicino allo spogliatoio, è sembrato dover correggere in corsa il suo progetto in reazione alla volontà dei giocatori più influenti nello spogliatoio. Se c’è un limite di questo gruppo – un gruppo vincente e di grande qualità, va ricordato – è sicuramente questa indisponibilità ad adattarsi a un progetto tattico diverso a quello a cui era stato abituato. Indisponibilità che non ha permesso alla rosa di evolversi una volta che si era lasciata alle spalle Allegri e che le ha impedito di assumersi le giuste responsabilità di fronte ai due anni di insuccessi che sono seguiti.