Cinque momenti decisivi di Roma-Ajax

Dieci minuti dopo una rimessa laterale viene battuta sulla testa di Ibanez, che per qualche ragione rinvia proprio sui piedi di Tagliafico. L’argentino viene fermato da Mkhitaryan, che però perde il controllo del pallone per un attimo; c’è un contrasto, la palla finisce a Brobbey che incrocia il tiro, non tanto, ma abbastanza da mettere in difficoltà Pau Lopez che fa una strana cosa e invece di respingere di lato lo fa sui piedi di Tadic, che segna.

Un gol arrivato in una di quelle lunghe fasi – viste in entrambe le partite – in cui la Roma commetteva semplicemente troppi errori tecnici per uscire dall’asfissiante riaggressione dell’Ajax. Ieri i difensori giallorossi hanno chiuso con percentuali di possesso palla rare nel calcio: 70% di passaggi riusciti per Ibanez, 60% per Cristante, addirittura il 54% per Mancini, che un passaggio ogni due la dava agli avversari. L’incapacità di uscire dal pressing era esasperata dall’assenza di Spinazzola, che con le sue corse riesce spesso a dare respiro alla Roma, ma anche dal coraggio della catena di sinistra dell’Ajax, di Tagliafico in particolare, di restare alta e tenere schiacciato Karsdorp in difesa.

L’arbitro era attaccato all’azione, ma ha avuto bisogno del VAR per accorgersi del fallo su Mkhitaryan e annullare la rete. Come all’andata, un episodio fortunato, uno sguardo al baratro, che cambia l’inerzia mentale dalla partita. Dopo il gol annullato la forza dell’Ajax si è via via dispersa, mentre la Roma ha cominciato a reagire e a guadagnare campo.