Mourinho alla Roma? Mourinho alla Roma!

di Daniele Manusia

Cinque anni e mezzo fa per chiudere un pezzo su José Mourinho tiravo in ballo Shakespeare. In particolare una battuta del Giulio Cesare: «O Cesare potente! Giaci tu così in basso? Le tue conquiste, glorie, trionfi e trofei sono dunque ridotti in così poco spazio?». Mourinho era appena stato esonerato (sì insomma, più o meno, il comunicato ufficiale parlò di «decisione consensuale») dal Chelsea, dopo aver perso più della metà della partite da quando era iniziata la Premier League 20015-16. Mourinho sembrava poter stare in piedi da solo, poter modellare la realtà con la forza delle sue parole come Michelangelo modellava il marmo col suo – boh, che usava, lo scalpello? E invece era caduto, era stato tradito, si era rivelato mortale.

A forza di battaglie mediatiche, di conflitti più o meno strumentali, all’esterno come all’interno della squadra – ricordate quando il grande nemico non era un allenatore avversario, Pep Guardiola, Arsene Wenger, Claudio Ranieri, ma un medico sociale, donna, che aveva attirato troppa attenzione attorno a sé? Per non parlare della piaga delle talpe che infestano i suoi spogliatoi – si era ritrovato da solo, e con poche idee.





Nell’aprile del 2014, quindi 7 anni fa – così tanto tempo che sull’Ultimo Uomo ancora scrivevamo CONCLUSIONI prima delle conclusioni – lo avevo chiamato il Grande Manipolatore oppure, a seconda dei casi, il Grande Opportunista. Che le sue idee tattiche potessero rivelarsi non solo inefficaci ma persino superate e irrazionali, che Mourinho in fin dei conti era più ideologico degli allenatori che accusava di essere ideologici, lo avremmo capito negli anni successivi, ma già allora, dopo che nella semifinale di andata di Champions League si era presentato con una linea difensiva a 7 contro l’Atletico Madrid di Simeone, fuori casa dove conviene segnare almeno un gol (è finita 0-0), al solo scopo di non concedere neanche una transizione a una squadre che giocava bene in transizione, si era capito che qualcosa stava cambiando.

Nelle conferenze precedenti alla partita Mourinho aveva presentato il Chelsea come sfavorito, e lo aveva fatto giocare come una squadra sfavorita. Pur di crearsi un nemico all’altezza della posta in gioco, un Golia, aveva trasformato la sua squadra in tanti piccoli Davide. E infatti poi hanno perso (1-3 in casa). Mai come in quell’occasione era sembrata vera la cosa cattiva che gli aveva detto anni prima Arsene Wenger, e cioè che la sua fame di vittorie era motivata dalla «paura del fallimento».

Insomma che il metodo di Mourinho non sia più infallibile come nel decennio precedente lo sappiamo da tempo, anche mediaticamente chi lo ricorda come la volpe con la risposta sempre pronta è rimasto un po’ indietro. Giusto qualche settimana fa si è attaccato a una battuta francamente stupida di Solskjaer, che per commentare una reazione esagerata di Son ha detto che lo avrebbe «mandato a letto senza cena» se fosse stato suo figlio, per farne una storia seria sul fatto che i bambini non andrebbero mai lasciati senza cena. «Never!», ripeteva Mourinho senza nessuna ironia. Che Mourinho sarebbe disposto a parlare di tutto pur di non parlare di calcio, quando il calcio non va come vorrebbe lui, ormai è una strategia troppo palese perché funzioni come un tempo.

Magari basterà per l’Italia. Così come le sue idee tattiche, in un campionato in cui adattarsi all’avversario è quasi una legge universale, potrebbero non rivelarsi poi così vecchie. Anzi, adesso che ci penso. È vero che lui è rimasto agli anni ‘10, ma è vero pure che non è che l’Italia sia andata molto avanti da quel giorno. Chi lo ha difeso, quando ha vinto l’Europa League contro una squadra più giovane, meno cara, difendendosi, giocando peggio, e commentando pure con «i poeti non vincono trofei»? Noi italiani. Chi lo difende su Facebook, su Twitter, ogni volta che c’è una notizia negativa a lui legate? Noi italiani. Chi lo difende dopo ogni esonero disastroso? Sì insomma, avete capito.

Trump ha detto una volta: «Potrei stare in mezzo alla Quinta Strada, sparare a un uomo, e non perderei comunque un solo elettore». E se l’Italia fosse la Quinta Strada di Mourinho?