Le migliori foto della rissa tra Lazio e Inter

Silvia Lore/Getty Images

Strano che Lautaro, l’unico dell’Inter che avrebbe potuto buttare fuori la palla dopo che Dimarco è andato a terra, e che invece è andato al tiro, sia anche quello più arrabbiato. Anzi, Lautaro è la chiave di tutto il casino che è successo alla fine: forse non si è accorto di Dimarco e calciando ha dato il messaggio contrario ai giocatori della Lazio, come ha detto Sarri a fine partita, e cioè: continuiamo a giocare. Forse la chiave sta nella differenza tra il suo ruolo nella vicenda e quello di Felipe Anderson: a differenza sua, non c’è dubbio che Felipe abbia visto Dimarco, gli è quasi passato sopra con la palla, e forse nel mondo ideale di Lautaro la svista di uno è compensata dal gesto di sportività di un altro. Ma nel mondo di Felipe Anderson se tu tiri in porta con un compagno a terra, posso farlo anche io. Difficile chiarirsi però se uno sta sdraiato in terra e l’altro gli si piega sopra come un padre in ritardo al lavoro che sgrida il figlio che non si è ancora alzato dal letto. La cosa strana è che entrambi non sembrano voler partecipare a una rissa, Felipe è calmissimo e con le mani davanti che aveva anche quando era in piedi, come se non si fosse accorto di essere sdraiato, Lautaro gli si avvicina come se temesse che non potesse sentirlo. La loro calma stona con l’agitazione che c’è dietro, dovrebbero essere loro a menarsi, i due protagonisti, e invece non ci vanno nemmeno vicino.