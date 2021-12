Le ragazze stanno bene?

A 22 anni Benedetta Glionna ha già vinto due scudetti con la Juventus, è partita per Verona prima e per Empoli poi ancora in prestito e infine ha trovato casa a Roma, tra le fila giallorosse, quando è stata ceduta a titolo definitivo l’estate scorsa.

Nella squadra di Alessandro Spugna, la calciatrice napoletana classe 1999 ha spazio sin da subito, inserendosi in rosa in modo continuativo. Fin dalle prime giornate, in cui la Roma macina vittorie e punti, Glionna è decisiva, soprattutto in quelle partite che sono meno complicate solo sulla carta ma che in realtà sono di importanza nevralgica per la classifica.

Un percorso in progressiva ascesa il suo, culminato nell’ultima partita della Roma del girone d’andata del campionato, giocata in casa contro la Lazio: Benedetta Glionna è la migliore in campo e le giallorosse vincono 3-2 il primo derby della storia.

È sua l’ultima rete, quella che decide la partita: è una punizione dalla sinistra, da circa 20 metri, che si infila direttamente in rete. Un tiro preciso, ispirato, che si lascia guardare mentre percorre le intenzioni di tutte e le spegne una alla volta: nessuna prova a intercettarlo.

Più assist che gol, più gioco di supporto e aiuto alla costruzione della squadra che realizzazione personale, Benedetta Glionna è una attaccante importante che sa calciare dalla distanza come poche altre.