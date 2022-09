I gol più spettacolari del PSG in questo inizio di stagione

Vedere il PSG danzare sui cadaveri delle squadre di Ligue 1 è particolarmente crudele. Osservare le facce scavate di difensori di squadre di bassa classifica, col loro fisico operaio, lo sguardo rassegnato, dover in qualche modo provare a gestire fenomeni paranormali come Neymar, Messi, Mbappé. Una specie di condanna del diavolo (“potrai diventare un calciatore professionista, ma per qualche anno dovrai difendere i migliori attaccanti del mondo”). Quelli non si limitano a giocare, ma mentre dimostrano la propria superiorità (che a tratti pare una differenza di specie) ridono, si divertono, non sembrano avere granché bisogno di sforzarsi per creare azioni che raggiungono spesso un livello irreale di perfezione tecnica. È uno spettacolo particolarmente crudele, ma anche particolarmente frequente in queste prime partite della stagione.

Abbiamo raccolto i migliori gol del PSG di questo inizio di stagione, non per dire che è una squadra imbattibile (perché sappiamo come funzionano queste cose) ma perché forse è il primo momento storico in cui il tridente Neymar-Messi-Mbappé, dopo un anno di rodaggio e cattiva forma, sta davvero splendendo. Il risultato sono 24 gol in campionato, 8 in più del Montpellier, secondo miglior attacco; 19 xG creati, 7 in più del Lens. Bisognerà chiedersi quanto durerà, questo equilibrio creato dal nuovo allenatore Christophe Galtier, e quanto peserà il Mondiale sullo stato di forma di questi giocatori, ma intanto godiamoceli.