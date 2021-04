Chi rischia di più nella lotta salvezza quest’anno

Le difficoltà del calendario del Cagliari andrebbero rivalutate tra qualche giornata. Per i sardi saranno cruciali gli scontri con Parma e Benevento, mentre dovranno limitare i danni con Roma, Napoli e Milan. Potrebbero incontrare squadre che saranno già fuori dai giochi, quindi meno ostiche perché senza obiettivi, come Udinese, Fiorentina e Genoa.

Uno dei punti di forza del Cagliari è la fase offensiva. Prova a restare alto sul campo più di alcune squadre che lo precedono, come Torino, Benevento e Genoa. Mette un numero di passaggi in area simile a quello di squadre attualmente in zone più tranquille di classifica, come Spezia e Udinese. Il Cagliari, per stile di gioco, risale il campo più attraverso una corsa che utilizzando un passaggio (Nandez è uno dei primi giocatori del campionato per metri guadagnati in avanti palla al piede).

Dodicesimi per xG prodotti in open play, undicesimi per volume di tiri creato. Il Cagliari paga la scarsa precisione dei suoi attaccanti e la velleità di cercare i gol con tiri da zone poco pericolose.

A Semplici è riuscita l’operazione tentata da Di Francesco prima di lui, cioè ridurre l’ammontare delle occasioni create fino ad arrivare all’incrocio delle linee del grafico: in parole povere, per la prima volta in stagione, il Cagliari ora produce più di quanto concede.

Ciononostante, alcuni numeri difensivi sono ancora preoccupanti. Ad esempio, il Cagliari è la squadra che concede più volte l’ingresso in area agli avversari di tutta la Serie A. Per numero di tiri concessi su azione di gioco manovrata è seconda solo al Crotone.