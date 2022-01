I pro player da tenere d’occhio nel 2022

Francese, classe ‘98, non certo tra i più giovani giocatori esports al mondo ma soprattutto negli FPS, in questo caso Rainbow Six Siege, dove l’età media si sta alzando sempre più. All’anagrafe Axel Freisberg, ricopre il ruolo di Hard Breacher per il team francese dei Vitality con cui milita dal marzo 2021. Non ha ancora vinto un titolo internazionale ma ottobre si è laureato campione di Francia. Tutti ne parlano come una delle prossime stelle che brilleranno alte nel firmamento di Siege. La prima esperienza competitiva al Six Sweden Major, seppur non sia andata come magari si aspettava, lo ha lanciato nel competitivo mondiale attirando molte attenzioni. La consacrazione potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane quando giocherà il torneo di qualificazione europeo per il Six Invitational, il mondiale di Rainbow Six Siege.

Vitality campioni di Francia: rimonta e vittoria sui BDS.