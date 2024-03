In Campo: il calcio al cinema con Ultimo Uomo

Nell’ottobre del 2022 siamo diventati indipendenti e sono stati gli abbonati a permetterci di continuare quello che facevamo da ormai dieci anni, e a farlo meglio. Abbiamo moltiplicato i contenuti: articoli speciali, nuovi podcast, nuove newsletter. In questi dieci anni abbiamo radunato una comunità di lettori, nell’ultimo anno e mezzo ne abbiamo costruita una di abbonati. Tra gli obiettivi che ci eravamo dati ce n’erano due di cui vorremmo parlarvi: sperimentare nuovi linguaggi e colmare la distanza che ci divide dai lettori, cioè voi.

Il digitale, lo sappiamo, può essere alienante. Quante volte ci diciamo che viviamo in una bolla? In questi anni abbiamo fatto qualche puntata live dei nostri podcast qui e lì in giro per l’Italia. Abbiamo visto le vostre facce, abbiamo stretto le vostre mani, e voi avete fatto lo stesso con noi.

È per questo che oggi siamo molto felici di poter annunciare la prima edizione di una nostra rassegna di documentari sportivi, che si chiama In Campo. In sostanza, In Campo girerà per i cinema di alcune città italiane tra la metà di maggio e la metà giugno, proiettando tre documentari sul calcio e sul mondo che gli gira attorno, tra i migliori dell’ultima stagione di festival internazionali. Tutti e tre i film saranno in anteprima per l’Italia. Sarà un modo per vedere dei documentari che pensiamo possano aggiungere qualcosa al racconto sportivo che facciamo qui ogni giorno. Storie che il cinema può raccontare meglio della parola scritta. Ma anche uno spazio per incontrarci fisicamente, se non in tutte le date che prevediamo di fare, almeno in alcune di queste. Il calendario degli eventi non è ancora definitivo e ve lo faremo avere non appena sarà possibile, così come le modalità di acquisto dei biglietti, che gli abbonati di Ultimo Uomo potranno effettuare in prevendita e a prezzo ridotto. Nei prossimi giorni metteremo una pagina statica nel sito, accessibile da un link in homepage, così che possiate segnarvi tutto.

I tre documentari di questa prima edizione parlano di calcio. Lo sappiamo che Ultimo Uomo non è solo calcio, e non vogliamo che lo sia, ma pensiamo che questi tre documentari valgano la pena di monopolizzare la rassegna, con l’idea di ampliare e diversificare nelle prossime edizioni. In ogni caso, ecco i film che presenteremo.

Copa 71

Presentato in collaborazione con Fandango e prodotto dalle sorelle Williams, Copa 71 rievoca con immagini d’epoca uno dei più grandi eventi rimossi dalla storia del calcio, l’incredibile Mondiale femminile in Messico del 1971, non riconosciuto dalla FIFA, ma a cui partecipò anche l’Italia. Vent’anni prima del primo Mondiale femminile ufficiale, che si terrà nel 1991 in Cina, l’Azteca di Città del Messico si riempiva per il calcio femminile, e gli sponsor facevano a gara per essere presenti.

Allihopa: The Dalkurd Story

Il documentario segue la squadra di calcio curdo-svedese del Dalkurd, nata come progetto sociale in una cittadina operaia di provincia svedese e vista dai curdi di tutto il mondo come la Nazionale del Paese che non hanno. Il documentario segue le entusiasmanti stagioni in cui il Dalkurd passa dalla terza alla prima serie della piramide calcistica svedese (l’Allsvenskan), dopo una scalata senza precedenti, cominciata nel 2004 dai campionati dilettantistici.

The Home Game

Venticinque anni fa, in un piccolo villaggio di pescatori in Islanda, un uomo costruì da solo un campo da calcio ai piedi di un vulcano, sognando di fondare una squadra per giocare in casa una partita della coppa nazionale. Il sorteggio decise invece che avrebbero giocato in trasferta, persero 10-0, e nessuno mise mai più piede su quel campo. Venticinque anni dopo, Kari Vidarsson resuscita il sogno del padre: giocare almeno una partita di coppa in casa, e perdere con meno di dieci gol di scarto.

Il primo appuntamento con In Campo sarà a Pordenone, venerdì 12 aprile, nell’ambito di Pordenone Docs Fest, che ringraziamo per l’ospitalità. Lì proietteremo per la prima volta in Italia Copa 71. Prima della proiezione, Dario Saltari e Valentina Forlin parleranno del film e di quel Mondiale, intervistando l’ex calciatrice Elena Schiavo, che partecipò con la Nazionale italiana al Mondiale dimenticato del 1971. Sarà una prima occasione per incontrarci.

Come tutti i progetti di Ultimo Uomo, anche questo non sarebbe possibile senza l’aiuto di alcuni suoi amici. In Campo nasce infatti dall’incontro con CineAgenzia, che forse già conoscete per Mondovisioni, la rassegna itinerante dei documentari del settimanale Internazionale, e che collaborerà con noi per la distribuzione dei documentari, la loro promozione, il lavoro editoriale necessario affinché li possiate vedere in sala. È con l’aiuto di CineAgenzia, e nella speranza che l’esperienza vi piacerà, che pensiamo di utilizzare questa prima edizione per capire come crescere in futuro. Presentare una selezione più ampia di documentari e, come detto, andare oltre il calcio. Al di là di cosa vedremo, comunque, In Campo vuole essere un’occasione per incontrarci, parlare, fare qualche battuta su Massimiliano Allegri (scherziamo).

Nel frattempo se siete curiosi e volete saperne qualcosa di più, trovate le schede, i trailer e le immagini dei documentari sul sito di CineAgenzia. Se invece gestite una sala, o volete che il cinema della vostra città ospiti In Campo, potete scrivere a: info@cineagenzia.it.

Come si dice in questi casi? Ci vediamo in sala?