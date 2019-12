4 grandi dribblatori in Premier League

Di Daniele Manusia

Allan Saint-Maximin è arrivato al Newcastle la scorsa estate dopo tre stagioni da titolare in Ligue 1, ha ancora 22 anni ma gioca tra i professionisti da quando ne ha poco più di 16. Nel 2013 è diventato il più giovane di sempre a vestire la maglia del Saint-Etienne, che lo ha formato, poi è stato acquistato dal Monaco, che lo ha prestato per due anni ad Hannover e Bastia, prima di venderlo al Nice per 10 milioni (l’acquisto più costoso della storia del club, prima dell’arrivo di Dolberg per 20).

Il padre, un autista dell’università Diderot di Parigi, ricorda che è stato precoce nel camminare e nel parlare. Saint-Maximin è un superdotato dal punto di vista fisico, che da piccolo eccelleva in ginnastica e vinceva gare campestri e di decathlon, ma era anche un perfezionista che ci teneva ad andare bene in tutte le materie, forse anche grazie alla madre, insegnante.

Già a 12 anni era conosciuto a livello nazionale nel giro del calcio giovanile, giocando sempre con ragazzi più grandi di lui, due o tre anni sotto età nel Saint-Etienne. Tutti gli scout e allenatori che lo hanno visto da piccolo concordano sulla sua eccezionalità; Dominique Fernandez, osservatore dell’Asse, dice: «Non ho mai visto niente del genere in 20 anni di carriera».

Eppure, Allan Saint-Maximin non ha trovato spazio nel Monaco (in cui, va detto, aveva la concorrenza di gente come Bernardo Silva, Martial, Lemar, Mbappé) e la sensazione ancora oggi è che gli manchi qualcosa per diventare un giocatore di prima fascia.

Saint-Maximin attempted 15 dribbles vs Villa, just under half were successful, which is pretty impressive. However… xG – 0.08

xA – 0.00

Crosses completed – 4/1 Team-mates don’t help but if he can improve decision making/final ball… https://t.co/MSJt19mYJf — David Alexander Hughes (@DAHughes_) November 26, 2019

Ovviamente la specialità della casa è da sempre il dribbling. Forse per enfatizzare questo aspetto Saint-Maximin in un’intervista al Telegraph ha detto di “non essere stato allenato”, perché nelle giovanili ti insegnano a giocare a uno, due tocchi, mentre lui dribbla molto. Diciamo anzi che dribblare è quasi l’unica cosa che fa.

In realtà, al momento, il suo percorso più che quello di un diamante grezzo sembra quello di un predestinato che fatica a soddisfare le aspettative, di un potenziale fenomeno che per ora è solo un giocatore divertente da guardare. «So che ai tifosi piacciono i dribbling. Ma voglio fare anche gol e assist, dopo», ha detto in un’altra intervista, sul canale del Newcastle. «Perché le partite non si vincono con i dribbling».

Da inizio stagione ha tentato 73 dribbling in totale (Zaha 101, ma con il doppio dei suoi minuti), 9 ogni novanta minuti, di cui la maggior parte riusciti (5.4 contro 3.6 falliti). Sono numeri impressionanti, soprattutto per un esordiente nel campionato più frenetico e duro d’Europa, ma Saint-Maximin ha segnato finora un solo gol, peraltro di testa (!).

Ci era già andato vicino contro l’Aston Villa (partita in cui i dribbling che ha tentato sono stati addirittura 15) con un bel tiro angolato, ma dato che la maggior parte delle sue conclusioni partono da fuori area (1.2 su 2.1 che fa in media ogni 90’) il coefficiente di difficoltà è sempre altissimo.

È persino troppo scontato dire che Saint-Maximin deve migliorare sul piano del decision-making, e che forse una squadra difensiva come il Newcastle, che ha segnato solo 15 gol da inizio stagione (il terzo peggior attacco del campionato), in cui dribbla praticamente solo lui (a partita il Newcastle tenta in media 10.3 dribbling), probabilmente non lo sta aiutando.

Ma è forse anche il suo stile nei dribbling a complicargli la vita.

Come detto, con l’Aston Villa ha giocato una delle sue migliori partite, ma ha anche fallito un’occasione a tu per tu con il portiere e sprecato almeno un contropiede, in cui dopo aver portato palla per una cinquantina di metri ha passato male la palla ad Almiron facendogli sbagliare il controllo. I difensori del Villa (come tutti quelli di Premier League) faticavano a prenderlo, ma in più di un’occasione Saint-Maximin è andato a sbattere contro i suoi stessi limiti.

Partendo da sinistra può condurre palla con il destro minacciando in continuazione di rientrare all’interno del campo, con una buona frequenza di passi e tocchi di palla. Se gli avversari gli lasciano la corsa lungolinea si allunga la palla, al limite poi si ferma e crossa col destro. Il controllo ravvicinato, la forza nella gambe con cui protegge bene palla e si gira rapidamente negli spazi stretti, ruotando verso sinistra in modo da tenere l’avversario alle spalle, gli garantiscono la possibilità di uscire palla al piede quasi in ogni situazione. L’avversario che lo mette più in difficoltà è la linea del fallo laterale.

Comincia l’azione a sinistra, sterza a destra e porta palla magari per qualche decina di metri, poi frena davanti a un avversario e torna a sinistra usando l’interno del piede, poi si ferma ancora, gira su stesso e torna a correre in diagonale verso destra.

E però, questo continuo improvvisare è un’arma a doppio taglio. Perché mentre lui trova lo spazio per chiudere si chiudono altri spazi, quelli per l’assist magari, e i compagni faticano a capire in anticipo dove può andare – e quando lo fanno, faticano ad andargli dietro. Così, quando può alzare la testa e mettere la palla in area Saint-Maximin sembra non aver fantasia. Passa dall’onnipotenza all’impotenza nel giro di una frazione di secondo.

L’azione che forse esemplifica meglio questo aspetto del suo gioco è quella illustrata qui sopra. Con un avversario addosso, sul lato destro del campo, Saint-Maximin in apparenza sembrerebbe poter usare solo il piede sinistro per crossare, altrimenti deve tornare indietro. Invece, con un tocco sensibilissimo ed esplosivo di esterno destro, brucia il suo avversario sul posto. Nel tempo in cui il suo marcatore si gira Saint-Maximin è già all’interno dell’area di rigore, quasi sulla riga di fondo.

Da lì in teoria può mettere una delle palle più pericolose in assoluto, un passaggio all’indietro che va incontro all’attaccante, ma la sua palla è forte e imprecisa, più che andare incontro sbatte su un suo compagno e poi sfila fuori area. All’inizio dell’azione Saint-Maximin è stato fenomenale ad aprirsi uno spazio che sembrava non esistere, che probabilmente solo lui avrebbe trovato, un attimo dopo però non ha trovato un passaggio che a molti giocatori meno tecnici di lui sarebbe riuscito.

1.5 passaggi chiave (sempre in media su 90’) sarebbe anche un buon dato, se non Saint-Maximin non lasciasse l’impressione di arrivare al momento dell’ultimo passaggio sempre scarico mentalmente, eseguendo poi passaggi imprecisi, o troppo forti, perché sempre improvvisati, decisi all’ultimo.

Le partite non si vincono con i dribbling e il calcio non è una gara di velocità. Saint-Maximin lo sa bene e sa bene cosa gli manca. Riuscirà uno dei giocatori più divertenti della Premier League a diventare anche uno dei più efficaci? Non sarà facile, ma se dovesse riuscirci a quel punto davvero nessuno potrebbe fermarlo.